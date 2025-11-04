Handball-Bundestrainer Gaugisch: "Wollen in Trickkiste greifen"

Handball-Bundestrainer im Interview : Gaugisch: "Wollen in die Trickkiste greifen"

04.11.2025 | 13:33 |

Bundestrainer Markus Gaugisch hat in Dortmund den deutschen Kader für die Handball-WM der Frauen ab Ende November bekannt gegeben. Im ZDF spricht er über eine neue Variante im Frauenhandball - dem Angriff mit vier Rückraumspielerinnen.