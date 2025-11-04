Auslosung: DFB-Frauen mit lösbarer Aufgabe in WM-Qualifikation

Auslosung in Nyon:DFB-Frauen mit lösbarer Aufgabe in WM-Qualifikation
Bei der Auslosung für die Qualifikation zur Fußball-WM der Frauen 2027 in Brasilien hat das DFB-Team mit Norwegen, Österreich und Slowenien lösbare Aufgaben bekommen.
Die deutschen Fußballerinnen haben für die Qualifikation zur WM 2027 in Brasilien lösbare Aufgaben erwischt. Die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück trifft in der Gruppe A4 auf Norwegen, Österreich sowie Slowenien und ging somit dem Hammerlos England aus dem Weg.
Nur Gruppensieger der Liga A direkt qualifiziert
Die Europameisterinnen bekommen es in der Gruppe A3 in der Neuauflage des EM- und WM-Finales mit Weltmeister Spanien zu tun, außerdem spielen die Lionesses gegen Island und die Ukraine. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Nyon.
Nur die vier Gruppensieger der A-Liga qualifizieren sich direkt für die WM. Sieben weitere WM-Tickets werden über Play-offs ausgespielt, hinzu kommt ein weiterer Platz über die interkontinentalen Play-offs. Die je sechs Gruppenspiele finden zwischen März und Juni 2026 statt. Im Oktober und November/Dezember werden die zwei Runden der Play-offs ausgetragen.
Die WM-Quali-Gruppen der Liga A im Überblick
Erstmals Frauen-WM in Südamerika
Die WM-Endrunde findet erstmals in einem südamerikanischen Land statt. Austragungsorte sind Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo und Rio de Janeiro, wo im Maracanã-Stadion auch das Finale stattfinden soll.
Titelverteidiger ist Spanien, das sich 2023 bei dem Turnier in Australien und Neuseeland im Finale gegen England (1:0) durchgesetzt hatte. Die deutsche Auswahl war unter der damaligen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bereits in der Vorrunde gescheitert.
Vor WM-Quali noch Nations-League-Finale
Bevor es um die WM-Quali geht, steht für die DFB-Frauen Ende des Jahres noch ein Highlight an: Gegen Weltmeister Spanien bestreiten die Olympia-Dritten das Nations-League-Finale. Das Hinspiel steigt am 28. November in Kaiserslautern, die Entscheidung fällt am 2. Dezember in Madrid.
