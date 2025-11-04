Auslosung: DFB-Frauen mit lösbarer Aufgabe in WM-Qualifikation

Bei der Auslosung für die Qualifikation zur Fußball-WM der Frauen 2027 in Brasilien hat das DFB-Team mit Norwegen, Österreich und Slowenien lösbare Aufgaben bekommen.

In der Nations League ins Finale eingezogen: DFB-Frauen mit Jule Brand Quelle: ddp

Die deutschen Fußballerinnen haben für die Qualifikation zur WM 2027 in Brasilien lösbare Aufgaben erwischt. Die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück trifft in der Gruppe A4 auf Norwegen, Österreich sowie Slowenien und ging somit dem Hammerlos England aus dem Weg.

Zum ersten Mal überhaupt stehen die DFB-Frauen im Finale der Nations League. Die DFB-Elf sichert sich durch ein 2:2 Unentschieden gegen Frankreich das Weiterkommen und trifft nun auf Spanien. 29.10.2025 | 1:39 min

Nur Gruppensieger der Liga A direkt qualifiziert

Die Europameisterinnen bekommen es in der Gruppe A3 in der Neuauflage des EM- und WM-Finales mit Weltmeister Spanien zu tun, außerdem spielen die Lionesses gegen Island und die Ukraine. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Nyon.

Nur die vier Gruppensieger der A-Liga qualifizieren sich direkt für die WM. Sieben weitere WM-Tickets werden über Play-offs ausgespielt, hinzu kommt ein weiterer Platz über die interkontinentalen Play-offs. Die je sechs Gruppenspiele finden zwischen März und Juni 2026 statt. Im Oktober und November/Dezember werden die zwei Runden der Play-offs ausgetragen.

Die WM-Quali-Gruppen der Liga A im Überblick

Gruppe 1 Schweden

Italien

Dänemark

Serbien Gruppe 2 Frankreich

Niederlande

Polen

Irland Gruppe 3 Spanien

England

Island

Ukraine Gruppe 4 (mit GER) Deutschland

Norwegen

Österreich

Slowenien

Erstmals Frauen-WM in Südamerika

Die WM-Endrunde findet erstmals in einem südamerikanischen Land statt. Austragungsorte sind Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo und Rio de Janeiro, wo im Maracanã-Stadion auch das Finale stattfinden soll.

Bayern Münchens Fußballerinnen siegen mit Glück: Nach dem 1:7 in Barcelona bringt ein spätes Tor von Lea Schüller in der Nachspielzeit das 2:1 gegen Juventus Turin. 17.10.2025 | 1:20 min

Titelverteidiger ist Spanien, das sich 2023 bei dem Turnier in Australien und Neuseeland im Finale gegen England (1:0) durchgesetzt hatte. Die deutsche Auswahl war unter der damaligen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bereits in der Vorrunde gescheitert.

Vor WM-Quali noch Nations-League-Finale

Bevor es um die WM-Quali geht, steht für die DFB-Frauen Ende des Jahres noch ein Highlight an: Gegen Weltmeister Spanien bestreiten die Olympia-Dritten das Nations-League-Finale. Das Hinspiel steigt am 28. November in Kaiserslautern, die Entscheidung fällt am 2. Dezember in Madrid.

Relive: Im Halbfinale der Frauen-Nations-League trifft Deutschland auf Frankreich: ein Wiedersehen nach dem mitreißenden Viertelfinale der EM in diesem Sommer in der Schweiz. 28.10.2025 | 203:21 min

