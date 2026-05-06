Handball-European-League : THW Kiel zittert sich ins Final Four

von Christoph Schneider 06.05.2026 | 13:02 |

Kiel steht nach Siebenmeterwerfen im Final Four der Handball-European-League. Im Viertelfinal-Rückspiel gegen RK Nexe Nasice hatte es nach regulärer Spielzeit 30:27 gestanden.