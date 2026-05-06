Handball-European-League:THW Kiel zittert sich ins Final Four
von Christoph Schneider
|
Kiel steht nach Siebenmeterwerfen im Final Four der Handball-European-League. Im Viertelfinal-Rückspiel gegen RK Nexe Nasice hatte es nach regulärer Spielzeit 30:27 gestanden.
Mehr Handball
Champions League:SC Magdeburg siegt in Szeged deutlichvon Yasmina GadVideo0:48
Zweites BHC-Wunder bleibt aus:Füchse Berlin holen deutschen Handball-Pokalvon Boris KramerVideo0:46
Slowakei und Serbien auch in der Gruppe:Deutsche Handballerinen zum EM-Auftakt gegen SchwedenVideo0:20
Handball-EM der Frauen 2026:Glückslos für deutsche Handballerinnenvon Erik Eggersmit Video0:20
Mehr News aus dem Sport
Champions-League-Rückspiel gegen Bayern :PSG-Trainer Enrique: Ein weiteres Spektakel ist möglich
mit Video0:50
Champions League: Rückspiel gegen PSG :Bayern: Bis an die Grenze gehen - und darüber hinaus
mit Video2:59
Reicht es fürs Champions-League-Finale? :Bayern kann gegen PSG fast aus den Vollen schöpfen
Video0:50
Highlights aller Spiele online :Fußball-WM: 30 Spiele live im ZDF - von Eröffnung bis Finale
mit Video2:13
Champions-League-Duell gegen FC Bayern :PSG-Star Kwarazchelia: Der Mann für die großen Matches
mit Video2:59