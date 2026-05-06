  3. Merkliste
  4. Suche
Video

Handball-European-League: THW Kiel zittert sich ins Final Four

Handball-European-League:THW Kiel zittert sich ins Final Four

von Christoph Schneider

|
Jubel nach dem Schlußpfiff bei den Spielern aus Kiel

Kiel steht nach Siebenmeterwerfen im Final Four der Handball-European-League. Im Viertelfinal-Rückspiel gegen RK Nexe Nasice hatte es nach regulärer Spielzeit 30:27 gestanden.

Mehr Handball

  1. Albin Lagergren im Wurf gegen Pick Szeged

    Champions League:SC Magdeburg siegt in Szeged deutlich

    von Yasmina Gad
    Video0:48
  2. Hakun West Av Teigum (Füchse Berlin) bejubelt ein Tor am 19.04.2026.

    Zweites BHC-Wunder bleibt aus:Füchse Berlin holen deutschen Handball-Pokal

    von Boris Kramer
    Video0:46
  3. Marie Weiß (Deutschland) jubelt.

    Slowakei und Serbien auch in der Gruppe:Deutsche Handballerinen zum EM-Auftakt gegen Schweden

    Video0:20
  4. Nina Engel

    Handball-EM der Frauen 2026:Glückslos für deutsche Handballerinnen

    von Erik Eggers
    mit Video0:20

Mehr News aus dem Sport