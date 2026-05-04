100. Jubiläum der Tischtennis-WM :Vom Gentleman-Hobby zur Highspeed-Schlacht
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von Sebastian Ungermanns
Die Tischtennis-WM feiert in London ihren 100. Geburtstag und hat eine rasante Entwicklung genommen. Pünktlich zum Jubiläum scheint die Dominanz der Chinesen zu schwinden.
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