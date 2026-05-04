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Rittner zu Tennis-Talenten: "Glaube, dass es alle drei schaffen"

Ex-Tennis-Bundestrainerin im Interview:Rittner zu Tennis-Talenten: "Glaube, dass es alle drei schaffen"

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Barbara Rittner

Haben die Tennis-Talente Ida Wobker, Mariella Thamm und Julia Stusek das Potential für die Weltspitze? Barbara Rittner verrät im Interview, wie es um den DTB-Nachwuchs steht.

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Quelle: Reuters

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