Spannende Sportgeschichten: Hyrox, Surfen, Teqball und Co.

Spannende Sportgeschichten

|
Die Sportwelt bietet bewegende Geschichten, spannende Porträts und inspirierende Karrieren. Neben den populären Disziplinen gibt es eine breite Vielfalt an außergewöhnlichen Sportarten sowie angesagte Trendsportarten zu entdecken. ZDFheute begleitetet Sportlerinnen und Sportler und berichtet über spannende Sportgeschichten und Sportthemen aus dem Breitensport und abseits davon.

  1. Lukas Knopf

    Mountainbike-Profi Lukas Knopf:Weltmeister engagiert sich für Nachwuchs

    von F. Wunderlich/E. Köpper
    2:16 min
  2. Toughest Firefighter Alive

    Toughest Firefighter Alive:Feuerwehrfrau Marta kämpft sich durch

    von Pamela Seidel
    2:13 min
  3. Roboterfußball

    Roboterfußball in Leipzig:2050: Roboter besiegen Fußball-Weltmeister

    von F. Wunderlich/E. Köpper
    2:15 min
  4. Marie Jendroska

    Gut fürs Selbstbewusstsein:Warum junge Mädchen Taekwondo mögen

    von Pamela Seidel
    2:03 min
  5. Speedpuzzeln

    Der Kick ist Geschwindigkeit:Höchste Konzentration beim Speedpuzzeln

    von D. Dörner / A. Brudereck
    2:01 min
  6. Reformer-Pilates

    Auch Ronaldo macht mit:Kraft und Kontrolle: Reformer-Pilates im Trend

    von Ina Baltes
    2:05 min
  7. Tanzsport

    Mit zehn Jahren Weltmeisterin:Warum Aurelia den Tanzsport so liebt

    von Andrea Meuser
    2:05 min
  8. Männer-Synchronschwimmen

    Tanz, Akrobatik und Musik im Wasser:Synchronschwimmen: Fünf Männer im Gleichklang

    von Andrea Meuser
    2:08 min
  9. Tchoukball

    Kontaktloser Ballsport:Tchoukball: Mix aus Handball und Volleyball

    von Sebastian Liebrandt und Mario Kottkamp
    2:06 min
  10. Max Hitzig, Freeride-World-Tour-Gewinner 2024, bei einem Salto vorwärts auf dem Hang in Arlberg

    Freeride-World-Tour-Sieger:Max Hitzig: "Es muss risikoreich ausschauen"

    von Mario Kottkamp
    2:05 min
  11. Die Flagfootballer der Kelkheim Lizzards

    Kelkheim Lizzards:Flag Football: Strategie und Athletik gefragt

    2:14 min
  12. Teilnehmer nehmen am 4. September 2023 an der 17. Ausgabe von ÖTILLÖ, der Swimrun-Weltmeisterschaft, WM, Weltmeisterschaftslauf von Sandhamn nach Utö, im Stockholmer Schärengarten teil.

    Multisport-Trend aus Schweden:Swimrun ist Sport für Hartgesottene

    von Pamela Seidel
    2:17 min
  13. Künstler Leon Löwentraut malt in Südtirolern mit Spitzensportlern zum Thema Olympia

    Sport trifft Kunst :Olympia-Sportler malen ihre Champions-Momente

    1:59 min
  14. Schwimm-Talente Emma und Felix Vorwerk

    Schwimm-Talente mit Down Syndrom:Emma und Felix: Schneller als Wellbrock schwimmen

    2:10 min
  15. Spieler der Hannoverschen Werkstätten stehen beieinander und fassen sich an die Schulter

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Geistig Behinderte kicken fürs Miteinander

    von A. Schwinning / S. Bald
    2:11 min
  16. Linda Meier und Mutter Anette zeigen mit ihrem Daumen nach oben

    Hyrox wird immer beliebter:Linda Meier: Mit Disziplin zum WM-Titel

    von Jenifer Girke
    4:06 min

Sport im ZDF und im Livestream

Mehr
  1. Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein im aktuellen Sportstudio.

    Sport | das aktuelle sportstudio:Die Sendung vom 11. Januar 2025

  2. Moderator Sven Voss im aktuellen Sportstudio.

    Sport | das aktuelle sportstudio:Die Sendung vom 8. März 2025

  3. das aktuelle sportstudio
    Livestream

    Sport | das aktuelle sportstudio:Die Sendung mit Studiogast Oliver Baumann

  4. Sportstudio: Biathlon
    Livestream

    Sport | Wintersport:Biathlon: 15-km-Einzel der Frauen am 2. Dezember

Sportnachrichten

  1. Rouven Schröder und Eugen Polanski

    Trainerverpflichtung bei Mönchengladbach:Mit Polanski kommt einer aus dem eigenen Stall

    von Stephan Klemm
  2. Linda Dallmann erzielt den Ausgleich zum 1:1 für den FC Bayern München.

    Champions League der Frauen:FC Bayern dreht Spiel in Paris

    mit Video
  3. Alexander Zverev

    Tennis - Davis Cup:Zverev hält deutsches Team "am Leben"

  4. Nieke Kühne (Deutschland), Tabea Schmid (Schweiz), Emily Vogel (Deutschland), Kerstin Kündig (Schweiz)

    Vor der Handball-WM:DHB-Frauen mit Kantersieg in der Schweiz

  5. Champions League-Pokal der Frauen (Archiv)

    Champions League Frauen:Die Partien zum Nachlesen

  6. Felipe Massa

    Formel 1:Kampf um WM-Titel von 2008: Gericht lässt Klage von Massa zu

  7. Dieter Herzog

    Im Alter von 79 Jahren:Ex-Fußball-Weltmeister Dieter Herzog gestorben

  8. Lukas Knopf

    Mountainbike-Profi Lukas Knopf:Weltmeister engagiert sich für Nachwuchs

    von F. Wunderlich/E. Köpper
    2:16 min
  9. Arsenal Trainer Mikel Arteta jubelt mit Leandro Trossard und Gabriel

    Spitzenreiter der Premier League:Was den FC Arsenal in dieser Saison so stark macht

    von Ralf Lorenzen
    mit Video
  10. Karim Adeyemi

    Nach Anklage wegen Waffenbesitzes:Kovac: Kein Grund, Adeyemi zu verbannen

    mit Video
  11. Philipp Raimund

    Start des Olympia-Winters im Skispringen:Schafft "Hille" Raimund das Unmögliche?

    von Lars Becker
    mit Video
  12. Fußball: Die italienischen Nationalspieler Pio Esposito und Mateo Retegui.

    Qualifikation zur Fußball-WM 2026:Playoffs: Italien muss gegen Nordirland ran

    mit Video
  13. Beachvolleyball-Weltmeisterschaft Adelaide, Australien: Nils Ehlers und Clemens Wickler in Aktion

    Deutsche Frauen-Duos ausgeschieden:Beachvolleyball-WM: Ehlers und Wickler im Viertelfinale

  14. Olympische Ringe

    Bürgerentscheid im April 2026:Olympia in NRW? Bürger sollen abstimmen

    mit Video
  15. Toughest Firefighter Alive

    Toughest Firefighter Alive:Feuerwehrfrau Marta kämpft sich durch

    von Pamela Seidel
    2:13 min
  16. Thomas Müller zieht mit den Vancouver Whitecaps ins MLS Playoff-Viertelfinale

    Traum vom kanadischen Meistertitel:Thomas Müller hängt in Vancouver ein Jahr dran

    mit Video

