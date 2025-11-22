Spannende Sportgeschichten: Hyrox, Surfen, Teqball und Co.

Spannende Sportgeschichten
|
Die Sportwelt bietet bewegende Geschichten, spannende Porträts und inspirierende Karrieren. Neben den populären Disziplinen gibt es eine breite Vielfalt an außergewöhnlichen Sportarten sowie angesagte Trendsportarten zu entdecken. ZDFheute begleitetet Sportlerinnen und Sportler und berichtet über spannende Sportgeschichten und Sportthemen aus dem Breitensport und abseits davon.
Spannende Sportgeschichten
Mountainbike-Profi Lukas Knopf:Weltmeister engagiert sich für Nachwuchsvon F. Wunderlich/E. Köpper2:16 min
Toughest Firefighter Alive:Feuerwehrfrau Marta kämpft sich durchvon Pamela Seidel2:13 min
Roboterfußball in Leipzig:2050: Roboter besiegen Fußball-Weltmeistervon F. Wunderlich/E. Köpper2:15 min
Gut fürs Selbstbewusstsein:Warum junge Mädchen Taekwondo mögenvon Pamela Seidel2:03 min
Der Kick ist Geschwindigkeit:Höchste Konzentration beim Speedpuzzelnvon D. Dörner / A. Brudereck2:01 min
Auch Ronaldo macht mit:Kraft und Kontrolle: Reformer-Pilates im Trendvon Ina Baltes2:05 min
Mit zehn Jahren Weltmeisterin:Warum Aurelia den Tanzsport so liebtvon Andrea Meuser2:05 min
Tanz, Akrobatik und Musik im Wasser:Synchronschwimmen: Fünf Männer im Gleichklangvon Andrea Meuser2:08 min
Kontaktloser Ballsport:Tchoukball: Mix aus Handball und Volleyballvon Sebastian Liebrandt und Mario Kottkamp2:06 min
Freeride-World-Tour-Sieger:Max Hitzig: "Es muss risikoreich ausschauen"von Mario Kottkamp2:05 min
Kelkheim Lizzards:Flag Football: Strategie und Athletik gefragt2:14 min
Multisport-Trend aus Schweden:Swimrun ist Sport für Hartgesottenevon Pamela Seidel2:17 min
Sport trifft Kunst :Olympia-Sportler malen ihre Champions-Momente1:59 min
Schwimm-Talente mit Down Syndrom:Emma und Felix: Schneller als Wellbrock schwimmen2:10 min
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Geistig Behinderte kicken fürs Miteinandervon A. Schwinning / S. Bald2:11 min
Hyrox wird immer beliebter:Linda Meier: Mit Disziplin zum WM-Titelvon Jenifer Girke4:06 min
Sport im ZDF und im LivestreamMehr
Sport | das aktuelle sportstudio:Die Sendung vom 11. Januar 2025
Sport | das aktuelle sportstudio:Die Sendung vom 8. März 2025
- Livestream
Sport | das aktuelle sportstudio:Die Sendung mit Studiogast Oliver Baumann
- Livestream
Sport | Wintersport:Biathlon: 15-km-Einzel der Frauen am 2. Dezember
Sportnachrichten
Trainerverpflichtung bei Mönchengladbach:Mit Polanski kommt einer aus dem eigenen Stallvon Stephan Klemm
Champions League der Frauen:FC Bayern dreht Spiel in Parismit Video
Tennis - Davis Cup:Zverev hält deutsches Team "am Leben"
Vor der Handball-WM:DHB-Frauen mit Kantersieg in der Schweiz
Champions League Frauen:Die Partien zum Nachlesen
Im Alter von 79 Jahren:Ex-Fußball-Weltmeister Dieter Herzog gestorben
Mountainbike-Profi Lukas Knopf:Weltmeister engagiert sich für Nachwuchsvon F. Wunderlich/E. Köpper2:16 min
Spitzenreiter der Premier League:Was den FC Arsenal in dieser Saison so stark machtvon Ralf Lorenzenmit Video
Nach Anklage wegen Waffenbesitzes:Kovac: Kein Grund, Adeyemi zu verbannenmit Video
Start des Olympia-Winters im Skispringen:Schafft "Hille" Raimund das Unmögliche?von Lars Beckermit Video
Qualifikation zur Fußball-WM 2026:Playoffs: Italien muss gegen Nordirland ranmit Video
Deutsche Frauen-Duos ausgeschieden:Beachvolleyball-WM: Ehlers und Wickler im Viertelfinale
Bürgerentscheid im April 2026:Olympia in NRW? Bürger sollen abstimmenmit Video
Toughest Firefighter Alive:Feuerwehrfrau Marta kämpft sich durchvon Pamela Seidel2:13 min
Traum vom kanadischen Meistertitel:Thomas Müller hängt in Vancouver ein Jahr dranmit Video
Mehr SportMehr
Die Samstagabend-Sendung:das aktuelle sportstudio
Highlights:Bundesliga - 2024/25
Nachrichten | Thema:Para-Sport
Sendung verpasst?:Sport im relive