Freerider Max Hitzig: "Es muss risikoreich ausschauen"

Freeride-World-Tour-Sieger:Max Hitzig: "Es muss risikoreich ausschauen"
von Mario Kottkamp
|
Max Hitzig ist der erste Deutsche, der die Freeride World Tour gewann. Wie macht man sich fit für den Ritt im extrem steilen Gelände mit waghalsigen Sprüngen über Felsen? Das ZDF hat Hitzig besucht.
Thema
Mehr Extremsport
Extremschwimmerin im sportstudio:Nathalie Pohl: Eine Kaltduscherin auf extremen Tourenvon Victoria Kunzmannmit Video
Sport | sportstudio reportage:Die Revolution im Free-Skiing18:39 min
Sport | sportstudio reportage:Snowboarding: Barrieren brechen25:14 min
Sport | sportstudio reportage:Das verrückteste Radrennen der Weltvon Stephan Wieser43:29 min