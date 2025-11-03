  3. Merkliste
Freerider Max Hitzig: "Es muss risikoreich ausschauen"

Freeride-World-Tour-Sieger:Max Hitzig: "Es muss risikoreich ausschauen"

von Mario Kottkamp

|
Max Hitzig, Freeride-World-Tour-Gewinner 2024, bei einem Salto vorwärts auf dem Hang in Arlberg

Max Hitzig ist der erste Deutsche, der die Freeride World Tour gewann. Wie macht man sich fit für den Ritt im extrem steilen Gelände mit waghalsigen Sprüngen über Felsen? Das ZDF hat Hitzig besucht.

