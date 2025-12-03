Sportler des Jahres: Inklusion wird gestärkt

Am 21. Dezember überträgt das ZDF die Gala zu Ehren der Sportler des Jahres. In diesem Jahr werden erstmals auch Special-Olympics-Athleten geehrt.

Die Gala zur Wahl der Sportler des Jahres wirft ihre Schatten voraus. Slalom-Kanutin Ricarda Funk sprüht bereits vor Vorfreude. 03.12.2025 | 1:24 min

Bei der traditionellen Wahl zum "Sportler des Jahres" in Baden-Baden wird es erstmals auch eine Auszeichnung für Menschen mit geistiger Behinderung geben. Die Laudatio für die Sportlerin oder den Sportler des Jahres aus dem Bereich der Special Olympics wird am 21. Dezember im Bénazetsaal des Kurhauses der frühere Ski-Alpin-Star Felix Neureuther halten.

Varfolomeev und Basketball-Team favorisiert

"Das ist ein Meilenstein für die Inklusion im Sport", sagte Klaus Dobbratz von Rechteinhaber ISK in Baden-Baden. Neureuther ist auch Vizepräsident von Special Olympics Deutschland.

Bei der 79. Auflage von "Sportler des Jahres" (ab 22:15 Uhr live im ZDF) werden in diesem Jahr die Nachfolger von Sportgymnastin Darja Varfolomeev, Ruderer Oliver Zeidler und dem Team der 3x3-Basketballerinnen gesucht. Als Favoriten gelten unter anderem der Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer, die deutschen Basketball-Europameister und einmal mehr Weltmeisterin Varfolomeev.

Olympiasiegerin Darja Varfolomeev gewinnt bei der EM der Rhythmischen Sportgymnastik Mehrkampf-Bronze. 07.06.2025 | 0:35 min

Etwa 3.000 Sportjournalisten haben abgestimmt, die Vorschlagsliste für die Wahl der Athletinnen und Athleten kam wieder vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und dem Deutschen Behindertensportverband (DBS).

Erinnerung an Laura Dahlmeier

Die von Sven Voss und Lena Kesting vom ZDF moderierte Veranstaltung wird auch an die frühere Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier erinnern, die im Juli beim Bergsteigen tödlich verunglückte.

Laura Dahlmeier persönlich: In der ZDF-Doku (2024) spricht die Biathlon-Legende über ihr Leben nach der Sport-Karriere als Bergführerin und Alpinistin und auch über die Gefahren. 13.12.2024 | 43:32 min

Voss kündigte an, dass Dahlmeier bei einem erstmals vorgesehenen Auftritt von "Legenden des Sports" eine Rolle spielen werde. Als "Legenden" würden neben Neureuther auch der frühere Radprofi Jan Ullrich und die ehemalige Biathlon-Olympiasiegerin Magdalena Neuner nach Baden-Baden kommen, erklärte Voss. Wie Dahlmeier waren auch Neuner und Ullrich bereits "Sportler des Jahres".

