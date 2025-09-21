Leichtathletik-WM: Leo Neugebauer Weltmeister im Zehnkampf

Leo Neugebauer ist Weltmeister im Zehnkampf geworden. Im Finale über 1500 Meter verteidigte er seinen Vorsprung knapp. Niklas Kaul wurde Vierter.

Leo Neugebauer hat sich zum König der Athleten gekrönt. Ein Jahr nach Olympia-Silber gewann der Stuttgarter bei der Leichtathletik-WM im Zehnkampf-Thriller von Tokio nach einem Kraftakt über die abschließenden 1500 m mit 8804 Punkten noch Gold. Der 25-Jährige setzte sich damit knapp vor Owens-Delerme (8784/Puerto Rico) und Kyle Garland aus den USA (8703) durch.

Neugebauer dritter deutscher Zehnkampf-Weltmeister

Niklas Kaul, der 2019 WM-Gold gewonnen hatte, wurde Vierter (8538). Neugebauer gewann am letzten WM-Tag in Tokio das erste Gold für das deutsche Team und die insgesamt vierte Medaille.

Nach Kaul und Torsten Voss, der 1987 in Rom Gold für die DDR gewann, ist Neugebauer der erst dritte Zehnkampf-Weltmeister aus Deutschland.

Anders als in Budapest und Paris

Bei den Weltmeisterschaften vor zwei Jahren in Budapest war Neugebauer als Halbzeit-Führender auf Rang fünf zurückgefallen. Auch bei den Olympischen Spielen in Paris war er auf Goldkurs und gewann am Ende Silber. Diesmal setzte er sich erst im Speerwurf an die Spitze. Im abschließenden 1.500-Meter-Lauf kämpfte er sich dann zum Titel durch.

Für Neugebauer ist es der erste große Titel. Der in den USA lebende und für den VfB Stuttgart startende Mehrkämpfer hatte im vergangenen Jahr den deutschen Uralt-Rekord von Jürgen Hingsen auf 8.961 Punkte verbessert.

Viele Zehnkämpfer scheitern vorzeitig

Im Nationalstadion meisterte Neugebauer einen verrückten Zehnkampf am besten. Er profitierte dabei auch vom Aus des norwegischen Topfavoriten Sander Skotheim nach einer Disqualifikation im Hürden-Lauf.

Tokio-Olympiasieger Damian Warner ging wegen Achillessehnenproblemen gar nicht erst an den Start, Medaillenkandidat Simon Ehammer aus der Schweiz beendete den Wettkampf nach einer Nullnummer im Hochsprung. Der Deutsche Till Steinforth gab mit Schmerzen auf. Mehr als ein Drittel der gemeldeten Zehnkämpfer beendete den Wettkampf nicht.

Für den Deutschen Leichtathletik-Verband war es die vierte Medaille in Tokio und die erste goldene. Bei den Titelkämpfen vor zwei Jahren in Budapest war das deutsche Team bei den Medaillen noch leer ausgegangen.

