Skater-Community Rollbrett-Union:Gemeinsam was ins Rollen bringen
von Pamela Seidel
|
In der Skaterhalle des gemeinnützigen Vereins Rollbrett-Union in Mönchengladbach kommen Skaten und soziales Engagement zusammen. Skateboarding ist dort mehr als nur ein Sport. Es ist Lifestyle, Community und für viele eine echte Chance.
