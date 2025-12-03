Skater-Community Rollbrett-Union : Gemeinsam was ins Rollen bringen

von Pamela Seidel 03.12.2025 | 18:09 |

In der Skaterhalle des gemeinnützigen Vereins Rollbrett-Union in Mönchengladbach kommen Skaten und soziales Engagement zusammen. Skateboarding ist dort mehr als nur ein Sport. Es ist Lifestyle, Community und für viele eine echte Chance.