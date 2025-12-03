Eislauf-Ikone Katarina Witt wird 60

Katarina Witt zählt als mehrfache Olympiasiegerin zu den erfolgreichsten und populärsten Sportlerinnen Deutschlands. Nun ist die ehemalige Eiskunstläuferin 60 Jahre alt geworden.

Sie holte Olympiagold, wurde zum Liebling der DDR-Oberen - und dennoch auch im Westen gefeiert: Kati Witt, die legendäre Eiskunstläuferin. "Terra X History" erzählt ihre Geschichte. 30.11.2025 | 43:56 min

An diesem Mittwoch feiert Katarina Witt ihren 60. Geburtstag - und blickt auf eine bewegte Karriere zurück. Von Kindesbeinen an hat die im damaligen Karl-Marx-Stadt (seit 1990 wieder Chemnitz) geborene Witt auf Schlittschuhen gestanden und dabei Erfolge über Erfolge gefeiert.

Zweimal Olympiasiegerin - 1984 mit 18 Jahren in Sarajevo und 1988 in Calgary - dazu viermal Weltmeisterin, sechsmal Europameisterin, achtmal DDR-Meisterin: Zu ihrer Zeit war Witt unbestritten die beste Läuferin der Welt.

1988 holte Katarina Witt Olympia-Gold in Calgary (Archivfoto). Quelle: Imago

Aushängeschild von Honecker

Das "schönste Gesicht des Sozialismus" genoss als populäres Aushängeschild von Staatschef Erich Honecker und Co. Privilegien wie einen Privat-Pkw, eine eigene Wohnung und Reisemöglichkeiten. Witt musste aber auch Gegenleistungen wie gelegentliche Auftritte im FDJ-Blauhemd erbringen.

Natürlich hast du auch die Werte des Landes mitvertreten. „ Katarina Witt

Dennoch spionierte die notorisch misstrauische Stasi intimsten Details ihres Privatlebens hinterher, wie Witt selbst in ihrer Autobiographie dokumentiert.

Eissportlerin in Medien als "SED-Ziege" beschimpft

Nach dem Mauerfall, von dem sie bei den Dreharbeiten zum Film "Carmen on Ice" in Sevilla erfuhr, fremdelte der Westen zunächst mit der Ausnahmesportlerin. In den Medien wurde sie gar als "SED-Ziege" beschimpft. "Mit mir wurde Auflage gemacht, das macht schon was mit dir", sagt Witt. Erst ihr Comeback bei den Winterspielen 1994 im norwegischen Lillehammer machte sie zur gesamtdeutschen Ikone.

Katarina Witt beim NFL-Spiel Indianapolis gegen Atlanta am 9. November 2025 in Berlin. Quelle: dpa

In den 1990er-Jahren genoss sie die neuen Freiheiten. Welttourneen, TV-Shows und Preisverleihungen, Hollywood-Auftritte - rastlos jettete Witt um die Welt, "wie ein Rockstar" fühlte sie sich manchmal. Ihre Bilder im "Playboy" sorgten 1997 für eine Rekordauflage, vor allem in ihrer zweiten Heimat Nordamerika wurde sie als Weltstar vergöttert.

Witt nur noch ganz selten auf dem Eis

Und heute? Auch mit 60 Jahren will Witt weiter nicht zur Ruhe kommen. Mit ihren Freunden geht sie regelmäßig wandern am Luganersee, betreibt ihr Boutique-Sportstudio "Kurvenstar" in Potsdam und hilft mit ihrer Stiftung seit 20 Jahren Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen.

Ich bin einfach ein Freigeist und dankbar für das Leben, das ich leben darf. „ Katarina Witt

Von offiziellen Ämtern, beispielsweise in der Deutschen Eislauf-Union (DEU), hat sich Witt stets ferngehalten, zu sehr hat der Eiskunstlauf in Deutschland an Popularität verloren. Umso mehr drückt sie bei Olympia in Mailand und Cortina d'Ampezzo 2026 nun dem Berliner Duo Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin die Daumen. "Sie gehören auf jeden Fall zu den Favoriten", sagte Witt kürzlich: "Vor allem haben sie beide ein großes Kämpferherz."

Nikita Wolodin und Minerva Hase haben Gold bei der Eiskunstlauf-EM gewonnen. Die komplette Gold-Kür im Video. 30.01.2025 | 8:29 min

So wie sie selbst in ihrer Karriere auf dem Eis, auf das sie heute nur noch ganz selten zurückkehrt. "Es hat sicher zwei Minuten gedauert, bis ich drin war", sagt die Jubilarin bei ihrem besonderen Moment Mitte Oktober in Calgary über ihre alten Schlittschuhe: "Ich war seit sechs Jahren nicht mehr auf dem Eis. Ein schönes Gefühl."

