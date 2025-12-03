ZDF-Doku "Biathlon Nation": Streit auf dem Weg zu WM-Bronze

Spektakuläre Einblicke ins Team der deutschen Skijäger bietet die fünfteilige ZDF-Doku "Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission." Thema in Folge vier ist die WM.

Die WM in Lenzerheide wird zum ultimativen Härtetest: Franziska Preuß überragt, bei den Männern gibt es Streit. Eine riskante Taktik soll Erfolg in der Staffel bringen. Halten die Nerven diesmal? 26.11.2025 | 29:40 min

Der Erfolgsdruck vor der WM im schweizerischen Lenzerheide war riesig, die Spannungen im deutschen Männer-Team auf dem Weg dorthin auch. Dabei kracht es auch mal gewaltig und die Kamera ist in Teil vier der fünfteiligen ZDF-"sportstudio"-Doku "Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission" hautnah dabei.

Einmalige Einblicke in interne Zerreißproben

Die ZDF-Doku bietet einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen des Winters 2024/2025, der mit dem Gesamtweltcup-Sieg von Franziska Preuß so spektakulär endete - und gibt in Folge vier den Millionen Biathlon-Fans in Deutschland einmalige Einblicke, welche Zerreißproben dem deutschen Team auch bei den im Februar anstehenden Olympischen Winterspielen in Italien bevorstehen dürften.

"Die WM ist das Highlight des Jahres - da gilt’s", sagt der deutsche Biathlon-Sportdirektor Felix Bitterling am Anfang des Films. Auch wenn der Winter wie bei den deutschen Männern bis dahin nicht so gut gelaufen wäre, könne man noch eine gute Saison draus machen, wenn "du bei der WM gut dabei bist".

Strelow im Mittelpunkt der Lobeshymnen

Und die Titelkämpfe starten grandios. Bei der Mixed-Staffel zum Auftakt rettet Schlussläufer Justus Strelow auf der letzten Rille die Bronzemedaille für Deutschland ins Ziel. Es ist die erste deutsche Medaille seit sechs Jahren in diesem Wettbewerb. "Der Erfolg war eine Befreiung. Da fällt eine Last ab", sagt Bronzegewinner Philipp Nawrath im Film.

Im deutschen Wachstruck wird gefeiert und im Mittelpunkt der Lobeshymnen steht Schlussläufer Justus Strelow. Er schildert das "unangenehme Gefühl" auf seiner Schlussrunde, als er spürte, dass die Verfolger "immer näher kamen". Doch es reicht für den Podestplatz und Felix Bitterling lobt besonders die außergewöhnlichen Qualitäten von Strelow am Schießstand: "Chapeau, die Dinger da so rauszurotzen."

Auf den Auftakt-Erfolg bei der WM folgen enttäuschende Einzel-Ergebnisse der deutschen Männer und eine weitere Bronzemedaille von Justus Strelow im Single-Mixed mit Weltmeisterin Franziska Preuß. Dann steht am Final-Wochenende die Männer-Staffel an.

Staffel sind die coolsten Rennen. Eine Medaille in der Staffel lässt schlechte Ergebnisse vergessen. „ Philipp Horn, Biathlet im DSV-Team

Strelow: "Ich finde das richtig kacke"

Bisher hat bei diesen Titelkämpfen nur einer im deutschen Team konstant überzeugt: Justus Strelow. Doch ausgerechnet der zweimalige Bronzegewinner wird nicht für die wichtigste WM-Entscheidung nominiert. Die Kamera ist bei der Teamsitzung dabei, als der damalige Bundestrainer Uros Velepec die "vier schnellsten Läufer" nominiert - also Nawrath, Horn, Danilo Riethmüller und Johannes Kühn. "Ich hätte einen Startplatz verdient, bin sauer. Ich finde das richtig kacke", schimpft Strelow.

Wurde für die Staffel nicht nominiert: Justus Strelow fand's bei der WM "kacke". Quelle: Imago

Die betretenen Mienen seiner Teamkollegen in der ZDF-Doku sprechen Bände. Johannes Kühn hat Verständnis für die emotionale Reaktion von Strelow und übt Kritik: Die Situation war unangenehm. Das hätte man früher kommunizieren sollen." Alle seien im Vorfeld des Rennens damit beschäftigt gewesen, nachdem "die Bombe geplatzt" sei.

Entscheidung gegen Strelow geht gut aus

Felix Bitterling schildert, dass der Verzicht auf Strelow keine eindeutige Entscheidung im Trainerteam gewesen sei: "Justus ist am Schießstand überragend, hat aber läuferisch seine Probleme." Die Entscheidung von Velepec erweist sich als richtig.

Horn holt im Duell mit Schweden die Bronzemedaille und schildert das Wechselbad der Gefühle vor dem finalen letzten Schießen - zwischen extremer Aufregung, negativen Gedanken und Hoffnung: "Heute ist Dein Tag." Und es wird der Tag der deutschen Männer mit Justus Strelow als Zuschauer an der Strecke.

Biathlon-Doku im ZDF-Streamingportal und TV Die fünfteilige "sportstudio"-Dokuserie "Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission" ist seit 26. November 2025 im Streamingportal des ZDF abrufbar.



Im Anschluss an die "sportstudio live"-Übertragungen vom Biathlon-Weltcup in Östersund sind die ersten drei Folgen im ZDF-Programm an folgenden Tagen zu sehen:

Dienstag, 2. Dezember 2025, 17:25 Uhr

Mittwoch, 3. Dezember 2025, 17:30 Uhr

Freitag, 5. Dezember 2025, 17:25 Uhr Folge 4 läuft am 18. Dezember 2025 um 15.40 Uhr im TV und Folge 5 am 19. Dezember 2025, ebenfalls um 15:40 Uhr. Folge 4 läuft am 18. Dezember 2025 um 15.40 Uhr im TV und Folge 5 am 19. Dezember 2025, ebenfalls um 15:40 Uhr.

"Das Gefühl werde ich nie vergessen. Es war so viel Druck auf dem Männerteam, der in dem Moment abgefallen ist", jubelt Horn. Lauftrainer Jens Filbrich verliert nach dem Triumph seine Haare, Chefcoach Uros Velepec gibt nach der WM seinen Job auf. Bei Olympia muss in diesem Winter nun der neue Bundestrainer Tobias Reiter die Entscheidungen fällen, die über Medaillen und Schicksale bestimmen.