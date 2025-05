Jörg Kukies - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Geboren am 21. Februar 1968 in Mainz

1990 bis 1994 Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Sorbonne1995 bis 1997 Master of Public Administration in Harvard1997 bis 2001 Promotion in Finanzwesen an der University of Chicago2001 bis 2018 Mitarbeiter in verschiedenen Positionen bei Goldman Sachs2018 bis 2021 Staatssekretär im Finanzministerium2021 bis 2024 Staatssekretär im Bundeskanzleramt2024 bis 2025 Bundesminister der Finanzen