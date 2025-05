Steuerschätzung: Klingbeil erläutert im Bundestag Haushaltslage

Finanzminister Lars Klingbeil kündigt an, es müsse gespart werden und fordert zugleich eine Reform der Schuldenbremse. Grund ist die für den Nachmittag erwartete Steuerprognose.

Vor Veröffentlichung der Steuerschätzung hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil ( SPD ) "Prioritäten" bei den Vorhaben der neuen schwarz-roten Bundesregierung gefordert. "Wir werden nicht alles sofort angehen können", sagte Klingbeil im Bundestag. Alle Ministerinnen und Minister seien in der Pflicht, "auch zu konsolidieren". Klingbeil betonte, auch der Koalitionsvertrag gebe klar vor, "dass alles unter Finanzierungsvorbehalt steht".

Schwerpunkt Modernisierung

Der SPD-Politiker will einen Schwerpunkt auf die Modernisierung Deutschlands legen. "Ich möchte das Bundesfinanzministerium zu einem Investitionsministerium machen", sagte der SPD-Co-Chef. Dabei seien der geplante Sondertopf von bis zu 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur und die neuen Möglichkeiten zur Aufrüstung der Bundeswehr eine gute Grundlage. Jetzt zähle Tempo.

Wir wollen, dass die Bagger rollen, wir wollen, dass die Bahn pünktlich kommt, wir wollen, dass die Faxgeräte in den Ruhestand geschickt werden.

Reform der Schuldenbremse

Klingbeil will rasch eine Reform der Schuldenbremse anstoßen. Er werde "in Kürze eine Expertenkommission einsetzen, die Vorschläge dafür entwickelt", kündigte er an. Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Modernisierung der Schuldenbremse solle stabile Staatsfinanzen ermöglichen und nachhaltige Zukunftsinvestitionen garantieren - für eine Zeit, wenn der gerade beschlossene 500 Milliarden Euro schwere Sondertopf aufgebraucht sei.