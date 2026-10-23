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Doping: Kenias Peres Jepchirchir vorläufig gesperrt

Olympiasiegerin und Weltmeisterin:Doping: Kenias Läuferin Peres Jepchirchir vorläufig gesperrt

von Jannik Höntsch

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Peres Jepchirchir

Die kenianische Marathonläuferin Peres Jepchirchir ist vorläufig gesperrt. Bei einer Dopingprobe wurden Spuren von EPO nachgewiesen. Für Kenia ist das nicht der erste Dopingfall.

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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Quelle: ZDF

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