Olympiasiegerin und Weltmeisterin : Doping: Kenias Läuferin Peres Jepchirchir vorläufig gesperrt

von Jannik Höntsch 23.10.2026 | 19:18 |

Die kenianische Marathonläuferin Peres Jepchirchir ist vorläufig gesperrt. Bei einer Dopingprobe wurden Spuren von EPO nachgewiesen. Für Kenia ist das nicht der erste Dopingfall.