  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Videos

WM 2026: Messi emotional nach WM-Viertelfinal-Einzug

Argentinien schlägt Ägypten:Messi emotional nach WM-Viertelfinal-Einzug

|

Nach einem echten Krimi ist Argentinien ins WM-Viertelfinale eingezogen. Superstar Lionel Messi reagierte nach dem Spiel sehr emotional.

Argentiniens Lionel Messi reagiert emotional

Nach einem echten Krimi ist Argentinien ins WM-Viertelfinale eingezogen. Superstar Lionel Messi reagierte nach dem Spiel sehr emotional.

07.07.2026 | 0:15 min
Thema
Sport

Sportnachrichten