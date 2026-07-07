WM 2026: Messi emotional nach WM-Viertelfinal-Einzug

Argentinien schlägt Ägypten:Messi emotional nach WM-Viertelfinal-Einzug
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Nach einem echten Krimi ist Argentinien ins WM-Viertelfinale eingezogen. Superstar Lionel Messi reagierte nach dem Spiel sehr emotional.
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