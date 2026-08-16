Reit-WM in Aachen:Michael Jung reitet bei WM zu Gold und Silber
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Michael Jung hat bei den Reit-WM Gold und Silber gefeiert. Der Reiter gewann in der Vielseitigkeit die Einzelwertung und holte sich mit dem deutschen Team die Silbermedaille.
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