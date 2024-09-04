Paralympics 2024: Hausberger gewinnt Zeitfahr-Gold

Radsportlerin Maike Hausberger hat das fünfte Gold für die deutsche Mannschaft bei den Paralympics gewonnen. Die 29-Jährige siegte im Einzelzeitfahren vor der Britin Frances Brown.

Maike Hausberger fuhrt bei den Paralympics in Paris zu Gold. Quelle: Reuters

Rad-Weltmeisterin Maike Hausberger hat die fünfte deutsche Goldmedaille bei den Paralympics in Paris gewonnen. Nach Zeitfahr-Bronze auf der Bahn war die 29-Jährige aus Trier am Mittwochmorgen auf der Straße im 14,1 Kilometer langen Kampf gegen die Uhr der Startklasse C1 bis 3 in 21:30,45 Minuten nicht zu schlagen. Zuvor hatte Routinier Michael Teuber die Silbermedaille geholt.

"Es ist unfassbar schön, nach Bronze jetzt Gold zu holen", sagte Hausberger in einer Deutschlandfahne eingewickelt. Die mit einer spastischen Hemiparese antretende Hausberger war auf dem hügeligen Kurs mit zwei knackigen Anstiegen und insgesamt 140 Höhenmetern in Clichy-sous-Bois fast 16 Sekunden schneller als die zweitplatzierte Britin Frances Brown.

Teuber fährt zu Silber

Der fünfmalige Paralympicssieger Teuber musste sich in 21:18,14 Minuten im Zeitfahren der Klasse C1 wie bei der WM im vergangenen Jahr in Glasgow nur Spanier Ricardo Ten Argiles (20:39,53) geschlagen geben. Im selben Rennen kam Pierre Senska in 21:58,34 Minuten wie in Tokio auf Rang vier, dem Berliner fehlten 40 Sekunden zu Bronze.

"Ich bin super happy, es war einfach nicht mehr drin", sagte Teuber, der sich auf den Tag genau vor sechs Monaten bei einem schweren Trainingsunfall den sechsten Brustwirbel und mehrere Rippen gebrochen sowie einen offenen Schlüsselbeinbruch erlitten hatte.

Bronze für Zeyen-Giles

Handbikerin Zeyen-Giles musste sich nach ihrem Triumph in Tokio diesmal mit Platz drei zufriedengeben. Die Vizeweltmeisterin kam in 25:30,84 Minuten ins Ziel, ihr fehlten 1:16 Minuten zu Gold. Die querschnittgelähmte Zeyen-Giles hatte zudem mit den Rollstuhlbasketballerinnen 2012 in London Gold geholt.

Handbikerin Andrea Eskau fuhr in der Klasse H4 und 5 in 26:35,88 Minuten auf Rang sechs. Die querschnittgelähmte Magdeburgerin lag bei ihrer achten Paralympics-Teilnahme über eine Minute hinter den Medaillenrängen.

