Die deutschen Para-Schwimmer sind bei der WM in Singapur in Topform. Taliso Engel, Josia Topf und Tanja Scholz holten am Montag jeweils Goldmedaillen, auch ein Weltrekord fiel.

Gold in Weltrekordzeit für Taliso Engel bei der Para-Schwimm-WM in Singapur Quelle: Imago

Paralympicssieger Taliso Engel ist in Weltrekordzeit zu seinem nächsten WM-Titel geschwommen. Der 23 Jahre alte Nürnberger war bei den Titelkämpfen in Singapur auf seiner Paradestrecke 100 Meter Brust im Finale der Startklasse SB13 in 1:01,69 Minuten nicht zu schlagen, seine eigene Bestzeit verbesserte der sehbehinderte Engel um 15 Hundertstelsekunden. Mehr als vier Sekunden schlug er vor dem Niederländer Thomas Van Wanrooij an.

"Ich bin sehr, sehr happy. Es ist sehr, sehr viel harte Arbeit und sehr viel hartes Training", sagte Engel: "Es war für mich die beste Entscheidung, zuvor noch in Thailand zu trainieren, damit ich keinen Jetlag bekomme.

Ich versuche heute Abend noch eine schöne Zeit mit der Family zu haben und mich dann auf meine restlichen Wettkämpfe zu konzentrieren. „ Taliso Engel

Erster WM-Titel für Josia Topf, Achter für Tanja Scholz

Josia Topf sicherte sich nach dem Triumph bei den Paralympics in Paris souverän seinen ersten Weltmeistertitel. Der Erlanger schlug über 150 Meter Lagen in der Klasse SM3 in 2:55,06 Minuten an und damit über neun Sekunden früher als Silbermedaillengewinner Ahmed Kelly aus Australien. "Ich bin sehr glücklich, dass ich nun Weltmeister bin", sagte der 22-Jährige: "Das habe ich nicht kommen sehen."

Acht Minuten nach Topf schwamm Tanja Scholz zu ihrer nächsten Goldmedaille: Am Vortag war die 41 Jahre alte Paralympicssiegerin in der Klasse SB2 über 50 Meter Brust in Weltrekordzeit erfolgreich, nun legte sie in ihrer Lieblingsdisziplin über 150 Meter Lagen mit zehn Sekunden Vorsprung nach und feierte den nun schon achten WM-Titel ihrer Karriere. Mira Jeanne Maack holte in der Klasse S8 über 100 Meter Rücken wie in Paris Bronze.

Engel: Erfolgsserie trotz Trainingspause fortgesetzt

Engel hatte bereits im Vorlauf eine WM-Bestzeit aufgestellt, diese unterbot der Para-Sportler des Jahres wenige Stunden später wieder - trotz mehrmonatiger Trainingspause wegen seiner Teilnahme bei der Show Let's Dance. Über 100 Meter Brust bleibt der Franke auch bei seiner vierten WM-Teilnahme unbesiegt, auch bei den zwei Paralympics-Starts gewann Engel stets.

