Josia Topf hat von Geburt an das Tar-Syndrom. Nur im Wasser kann er sich bewegen, wie er will. Nun ist der Schwimmer zum Para-Juniorsportler des Jahres 2025 gewählt worden.

Para-Schwimmer Josia Topf

Bei der Ehrung aller Juniorsportler des laufenden Jahres am morigegen Donnerstag im Rahmen des POWWOW Sports Festivals in Düsseldorf wird Josia Topf fehlen. Er ist dann bereits auf dem Weg nach Singapur: Bei den anstehenden Weltmeisterschaften (21.–27. September) zählt der Athlet über mehrere Strecken zum Favoritenkreis.

Topf hatte vor Jahresfrist bei den Paralympics in Paris Gold über 150 m Lagen gewonnen. Zudem holte der 22-Jährige, der sich außerhalb des Beckens für Gleichberechtigung und Teilhabe einsetzt, in Frankreich Silber über 50 m Rücken Silber und über 50 m Freistil Bronze. Ebenfalls im zurückliegen Jahr stellte Topf einen Weltrekord über 200 m Lagen auf.

Resignieren gibt's nicht: Eine Krankheit hat den Para-Schwimmer Josia Topf aus der Bahn geworfen. Doch bei den Paralympics in Paris ist er am Start. 31.01.2024 | 13:49 min

Preisübergabe vor Abflug zur WM

Josia Topf bekam den Preis in seiner Trainingsstätte in Erlangen von Trainer Christian Thiel üerreicht. "Ich weiß, wie hart die Sporthilfe dafür kämpft, dass man uns Sportlern das Nötigste an Geld zur Verfügung stellt, damit wir diesen Sport überhaupt betreiben können. Dieser Preis wird mich auf jeden Fall nochmal zu Höchstleistungen antreiben“, sagte Topf zu seiner Auszeichnung.

Ein Besuch bei Para-Schwimmer Josia Topf, der sich für mehr Respekt starkmacht, auch über den Sport hinaus. Sein Ziel: "Das Miteinander in der Gesellschaft vereinfachen." 14.08.2025 | 2:21 min