Para-Schwimmen:Scholz in Weltrekordzeit zum WM-Titel

Debüt von Christian Eriksen :Sieg gegen Wolfsburg: BVB bleibt Zweiter
Paralympicssiegerin Tanja Scholz hat bei der Schwimm-WM in Singapur das erste Gold für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) geholt. Die 41-Jährige siegte in Weltrekordzeit.
Scholz siegte in der Startklasse SB2 über die nicht-paralympische Strecke 50m Brust in Weltrekordzeit (1:00,95 Minuten). Für die inkomplett querschnittsgelähmte Athletin vom PSV Union Neumünster war es der siebte WM-Titel ihrer Karriere. Bei den Paralympics 2024 in Paris hatte sich Scholz Gold über die 150m Lagen geholt.
In Singapur wurde Verena Schott über 100m Rücken Vierte. Maurice Wetekam wird über 100m Brust Siebter.