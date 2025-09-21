Para-Schwimmen:Scholz in Weltrekordzeit zum WM-Titel

Scholz siegte in der Startklasse SB2 über die nicht-paralympische Strecke 50m Brust in Weltrekordzeit (1:00,95 Minuten). Für die inkomplett querschnittsgelähmte Athletin vom PSV Union Neumünster war es der siebte WM-Titel ihrer Karriere. Bei den Paralympics 2024 in Paris hatte sich Scholz Gold über die 150m Lagen geholt.