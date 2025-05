Amputierten-Fußball: Spektakuläres Spiel auf einem Bein

Christian Heintz, der Allesmacher

Nur eine Amputierten-Fußballerin in Deutschland

Er will eigentlich nicht so lange warten, bis man für die Spiele 2032 in Brisbane als paralympische Sportart anerkannt wird. Kontakte sind geknüpft, um Ex-Nationalspieler Philipp Lahm als Botschafter zu gewinnen. Menger möchte jetzt die durch den Europokaleinzug der Männer und den Aufstieg in die 2. Bundesliga der Frauen erzeugte positive Grundstimmung in Mainz ("Der Verein ist in Euphorie") nutzen.