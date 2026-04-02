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Sport

Wie Nagelsmann-Fußball geht: Assistzonen und Box-Besetzung

Wie Nagelsmann-Fußball funktioniert:Beispiel eins: Assistzonen und Strafraumbesetzung

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Torchance für Nick Woltemade am 30.03.2026 in Stuttgart.

Julian Nagelsmann gilt als Taktikfuchs. Prof. Dr. Memmert erklärt, was Nagelsmann-Fußball ausmacht. Beispiel eins: Assistzonen und Strafraumbesetzung.

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Quelle: Reuters

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