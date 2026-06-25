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Fußball-WM

WM 2026-Sechzehntelfinale im Liveticker: USA gegen Dritter Gruppe B/E/F/I/J

Fußball-WM 2026 | Sechzehntelfinale:Im Liveticker: USA gegen Dritter Gruppe B/E/F/I/J

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Spannung bei der WM 2026: Die USA spielen im Sechzehntelfinale gegen Dritter Gruppe B/E/F/I/J in San Francisco Bay Area (San-Francisco-Bay-Area-Stadion). Anpfiff ist am 02.07.2026 um 02:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

Quelle: ZDF/BrandNew
Do, 02.07., 02:00 Uhr
San Francisco Bay Area
USA
USA
USA
-:-
Dritter Gruppe B/E/F/I/J
3. B/E/F/I/J
3 BEFIJ

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege USA
    0
    Siege Dritter Gruppe B/E/F/I/J
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSportUSA

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