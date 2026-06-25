Fußball-WM 2026 | Sechzehntelfinale:Im Liveticker: Argentinien gegen Zweiter Gruppe H
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Spannung bei der WM 2026: Argentinien spielt gegen Zweiter Gruppe H in Miami (Miami-Stadion). Anpfiff ist am 04.07.2026 um 00:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Sa, 04.07., 00:00 Uhr
Miami
Argentinien
ARG
-:-
Zweiter Gr. H
ZGH
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Argentinien
- 0
- Siege Zweiter Gruppe H
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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