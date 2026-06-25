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Sport
Fußball-WM

WM 2026-Sechzehntelfinale im Liveticker: Argentinien gegen Zweiter Gruppe H

Fußball-WM 2026 | Sechzehntelfinale:Im Liveticker: Argentinien gegen Zweiter Gruppe H

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Spannung bei der WM 2026: Argentinien spielt gegen Zweiter Gruppe H in Miami (Miami-Stadion). Anpfiff ist am 04.07.2026 um 00:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

Quelle: ZDF/BrandNew
Sa, 04.07., 00:00 Uhr
Miami
Argentinien
ARG
Argentinien
-:-
Zweiter Gruppe H
Zweiter Gr. H
ZGH

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Argentinien
    0
    Siege Zweiter Gruppe H
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

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