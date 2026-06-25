Fußball-WM 2026 | Sechzehntelfinale : Im Liveticker: Mexiko gegen Dritter Gruppe C/E/F/H/I

25.06.2026 | 11:22 |

Spannung bei der WM 2026: Mexiko spielt gegen Dritter Gruppe C/E/F/H/I in Mexiko-Stadt (Mexiko-Stadt-Stadion). Anpfiff ist am 01.07.2026 um 03:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.