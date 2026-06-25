Fußball-WM 2026 | Sechzehntelfinale:Im Liveticker: Mexiko gegen Dritter Gruppe C/E/F/H/I
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Spannung bei der WM 2026: Mexiko spielt gegen Dritter Gruppe C/E/F/H/I in Mexiko-Stadt (Mexiko-Stadt-Stadion). Anpfiff ist am 01.07.2026 um 03:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Mi, 01.07., 03:00 Uhr
Mexiko-Stadt
Mexiko
MEX
-:-
3. C/E/F/H/I
3 CEFHI
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Mexiko
- 0
- Siege Dritter Gruppe C/E/F/H/I
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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