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Fußball-WM

WM 2026-Sechzehntelfinale im Liveticker: Mexiko gegen Dritter Gruppe C/E/F/H/I

Fußball-WM 2026 | Sechzehntelfinale:Im Liveticker: Mexiko gegen Dritter Gruppe C/E/F/H/I

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Spannung bei der WM 2026: Mexiko spielt gegen Dritter Gruppe C/E/F/H/I in Mexiko-Stadt (Mexiko-Stadt-Stadion). Anpfiff ist am 01.07.2026 um 03:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

Quelle: ZDF/BrandNew
Mi, 01.07., 03:00 Uhr
Mexiko-Stadt
Mexiko
MEX
Mexiko
-:-
Dritter Gruppe C/E/F/H/I
3. C/E/F/H/I
3 CEFHI

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Mexiko
    0
    Siege Dritter Gruppe C/E/F/H/I
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

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