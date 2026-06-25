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Fußball-WM

WM 2026-Sechzehntelfinale im Liveticker: Schweiz gegen Dritter Gruppe E/F/G/I/J

Fußball-WM 2026 | Sechzehntelfinale:Im Liveticker: Schweiz gegen Dritter Gruppe E/F/G/I/J

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Spannung bei der WM 2026: Die Schweiz spielt gegen Dritter Gruppe E/F/G/I/J in Vancouver (BC Place Vancouver). Anpfiff ist am 03.07.2026 um 05:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

Quelle: ZDF/BrandNew
Fr, 03.07., 05:00 Uhr
Vancouver
Schweiz
SUI
Schweiz
-:-
Dritter Gruppe E/F/G/I/J
3. E/F/G/I/J
3 EFGIJ

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Schweiz
    0
    Siege Dritter Gruppe E/F/G/I/J
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSportSchweiz

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