Fußball-WM 2026 | Sechzehntelfinale:Im Liveticker: Schweiz gegen Dritter Gruppe E/F/G/I/J
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Spannung bei der WM 2026: Die Schweiz spielt gegen Dritter Gruppe E/F/G/I/J in Vancouver (BC Place Vancouver). Anpfiff ist am 03.07.2026 um 05:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Fr, 03.07., 05:00 Uhr
Vancouver
Schweiz
SUI
-:-
3. E/F/G/I/J
3 EFGIJ
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Schweiz
- 0
- Siege Dritter Gruppe E/F/G/I/J
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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