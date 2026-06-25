Fußball-WM 2026 | Sechzehntelfinale : Im Liveticker: Schweiz gegen Dritter Gruppe E/F/G/I/J

25.06.2026 | 11:30 |

Spannung bei der WM 2026: Die Schweiz spielt gegen Dritter Gruppe E/F/G/I/J in Vancouver (BC Place Vancouver). Anpfiff ist am 03.07.2026 um 05:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.