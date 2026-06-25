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Sport
Fußball-WM

WM 2026-Sechzehntelfinale im Liveticker: Brasilien gegen Zweiter Gruppe F

Fußball-WM 2026 | Sechzehntelfinale:Im Liveticker: Brasilien gegen Zweiter Gruppe F

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Spannung bei der WM 2026: Brasilien spielt gegen Zweiter Gruppe F in Houston (Houston-Stadion). Anpfiff ist am 29.06.2026 um 19:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

Quelle: ZDF/BrandNew
Mo, 29.06., 19:00 Uhr
Houston
Brasilien
BRA
Brasilien
-:-
Zweiter Gruppe F
Zweiter Gr. F
ZGF

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Brasilien
    0
    Siege Zweiter Gruppe F
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

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