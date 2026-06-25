Fußball-WM 2026 | Sechzehntelfinale:Im Liveticker: Brasilien gegen Zweiter Gruppe F
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Spannung bei der WM 2026: Brasilien spielt gegen Zweiter Gruppe F in Houston (Houston-Stadion). Anpfiff ist am 29.06.2026 um 19:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Mo, 29.06., 19:00 Uhr
Houston
Brasilien
BRA
-:-
Zweiter Gr. F
ZGF
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
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Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Brasilien
- 0
- Siege Zweiter Gruppe F
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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