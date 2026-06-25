Fußball-WM 2026 | Sechzehntelfinale : Im Liveticker: Brasilien gegen Zweiter Gruppe F

25.06.2026 | 11:06 |

Spannung bei der WM 2026: Brasilien spielt gegen Zweiter Gruppe F in Houston (Houston-Stadion). Anpfiff ist am 29.06.2026 um 19:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.