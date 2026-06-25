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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Deutschland gegen Dritter Gruppe A/B/C/D/F

Fußball-WM 2026 | Sechzehntelfinale:Im Liveticker: Deutschland gegen Dritter Gruppe A/B/C/D/F

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Spannung bei der WM 2026: Deutschland spielt gegen Dritter Gruppe A/B/C/D/F in Boston (Boston-Stadion). Anpfiff ist am 29.06.2026 um 22:30 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

Quelle: ZDF/BrandNew
Mo, 29.06., 22:30 Uhr
Boston
Deutschland
GER
Deutschland
-:-
Dritter Gruppe A/B/C/D/F
3. A/B/C/D/F
3ABCDF

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Deutschland
    0
    Siege Dritter Gruppe A/B/C/D/F
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSportFußball Nationalmannschaft Männer

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

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