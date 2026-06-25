Fußball-WM 2026 | Sechzehntelfinale : Im Liveticker: Südafrika gegen Kanada

25.06.2026 | 10:48 |

Spannung bei der WM 2026: Südafrika spielt gegen Kanada in Los Angeles (Los-Angeles-Stadion). Anpfiff ist am 28.06.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.