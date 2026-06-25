Fußball-WM 2026 | Sechzehntelfinale:Im Liveticker: Südafrika gegen Kanada
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Spannung bei der WM 2026: Südafrika spielt gegen Kanada in Los Angeles (Los-Angeles-Stadion). Anpfiff ist am 28.06.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
So, 28.06., 21:00 Uhr
Los Angeles
Südafrika
RSA
-:-
Kanada
CAN
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
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Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 1
- Siege Südafrika
- 1
- Siege Kanada
- 0
- Torverhältnis
- 2 : 0
Quelle: ZDF
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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