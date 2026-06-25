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Sport
Fußball-WM

WM 2026 Sechzehntelfinale im Liveticker: Südafrika gegen Kanada

Fußball-WM 2026 | Sechzehntelfinale:Im Liveticker: Südafrika gegen Kanada

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Spannung bei der WM 2026: Südafrika spielt gegen Kanada in Los Angeles (Los-Angeles-Stadion). Anpfiff ist am 28.06.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026 im Liveticker

Quelle: ZDF/BrandNew
So, 28.06., 21:00 Uhr
Los Angeles
Südafrika
RSA
Südafrika
-:-
Kanada
Kanada
CAN

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    1
    Siege Südafrika
    1
    Siege Kanada
    0
    Torverhältnis
    2 : 0
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

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