Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Kap Verde gegen Saudi-Arabien
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Spannung bei der WM 2026: Kap Verde spielt gegen Saudi-Arabien in Houston (Houston-Stadion). Anpfiff ist am 27.06.2026 um 2 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Sa, 27.06., 02:00 Uhr
Houston
Kap Verde
CPV
-:-
Saudi-Arabien
KSA
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
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Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Kap Verde
- 0
- Siege Saudi-Arabien
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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