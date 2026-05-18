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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Kapverdische Inseln gegen Saudi-Arabien

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Kap Verde gegen Saudi-Arabien

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Spannung bei der WM 2026: Kap Verde spielt gegen Saudi-Arabien in Houston (Houston-Stadion). Anpfiff ist am 27.06.2026 um 2 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

WM-Gruppe H - Vorschau

Mit Europameister Spanien spielt einer der großen WM-Favoriten in Gruppe H. Dazu kommt der zweifache Titelträger Uruguay sowie die beiden Außenseiter Saudi-Arabien und Kap Verde.

11.05.2026 | 1:44 min
Sa, 27.06., 02:00 Uhr
Houston
Kap Verde
CPV
Kapverdische Inseln
-:-
Saudi-Arabien
Saudi-Arabien
KSA

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

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Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Kap Verde
    0
    Siege Saudi-Arabien
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
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