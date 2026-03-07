Quali zur Fußball-WM 2027: DFB-Frauen besiegen auch Norwegen klar

Die DFB-Frauen haben in der Qualifikation zur Fußball-WM 2027 den zweiten Sieg im zweiten Spiel gefeiert. In Norwegen gab es einen überraschend deutlichen Erfolg.

Das deutsche Fußball-Nationalteam der Frauen hat in der WM-Qualifikation einen überzeugenden Sieg gefeiert. Auswärts in Norwegen hieß es am Ende 4:0. 07.03.2026 | 6:37 min

Schöne Tore, starke Paraden: Die deutschen Fußballerinnen haben ihren ersten Härtetest auf dem Weg zum WM-Ticket mit Bravour bestanden. Den Klassiker auf Kunstrasen in Norwegen gewann das spielfreudige Team von Bundestrainer Christian Wück verdient mit 4:0 (3:0) und machte mit sechs Punkten einen großen Schritt Richtung Endrunde 2027 in Brasilien.

DFB-Frauen festigen Tabellenführung

Elisa Senß (18.), Carlotta Wamser (45.+1), Vivien Endemann (45.+3) und Jule Brand (58.) festigten mit ihren Toren in Stavanger die Tabellenführung in der Qualifikations-Gruppe A4. Für ein Direkt-Ticket ist der Gruppensieg nötig, weiter geht es für die DFB-Frauen mit einem Doppelpack gegen das punktlose Österreich am 14./18. April in Nürnberg und Ried.

"Wir haben von Anfang an alles reingeschmissen, in jeden Zweikampf, und zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gemacht", sagte Torschützin Carlotta Wamser am ZDF-Mikrofon: "Es ist immer schön, wenn wir viele Leute haben, die treffen."

Das Qualifikationsspiel zur Frauenfußball-WM zwischen Norwegen und Deutschland aus Stavanger im Livestream. Anstoß 18 Uhr. Kommentar: Claudia Neumann. 07.03.2026 | 136:55 min

Das Spiel in voller Länge

Torfrau Berger verhindert frühen Rückstand

Vier Tage nach dem 5:0 gegen Slowenien veränderte Wück seine Startelf auf drei Positionen. Nicole Anyomi übernahm als Sturmspitze für Shekiera Martinez, in der Abwehr verdrängte Janina Minge ihre Wolfsburger Vereinskollegin Camilla Küver. Im offensiven Mittelfeld baute Wück um: Die gegen Slowenien starke Linda Dallmann hatte zunächst das Nachsehen, Wamser kam für die rechte Seite, Brand rückte in die Mitte.

Elisa Senß brachte die DFB-Frauen in Norwegen auf die Siegerstraße. Quelle: IMAGO / HMB-Media

Wegen des ungewohnten Kunstrasens hatte Wück die Sinne geschärft, auch vor Norwegens Umschaltspiel und der Offensive um Ex-Weltfußballerin Ada Hegerberg war das deutsche Team gewarnt. Und doch dauerte es keine drei Minuten, ehe ein Fehlpass von Brand einen Konter einleitete, den die glänzend aufgelegte Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger aber entschärfte.

Die deutschen Fußballerinnen feiern einen gelungenen Start in die Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien. Gegen Slowenien setzen sich die DFB-Frauen souverän durch. 03.03.2026 | 8:07 min

Senß bringt die Führung, Berger hält sie fest

Die DFB-Elf antwortete sogleich: Die Wolfsburgerin Endemann, Ersatz für die verletzte Klara Bühl, vergab zwei Chancen nacheinander - beim zweiten Schuss verhinderte der Pfosten die deutsche Führung (7.) im 43. Duell der früheren Olympiasieger, Welt- und Europameister.

Kurz nachdem Berger am Auge behandelt werden musste, bewies Senß Durchblick vor dem Tor: Nach einem Abpraller zog die Frankfurterin mit links wuchtig ab und bejubelte ihr viertes Länderspieltor. Doch nach einer halben Stunde ließen die Deutschen Norwegen besser ins Spiel kommen. Mit einer Doppelparade bewahrte Berger (34.) das DFB-Team vor dem Ausgleich, nachdem Kapitänin Giulia Gwinn an der Strafraumgrenze ein Duell mit Signe Gaupset verloren hatte.

Sport : Qualifikation zur Fußball-WM 2027 Ausgewählte Spiele, spektakuläre Tore und alle Spiele des DFB-Teams: Die Highlights der Qualifikation zur Fußball-WM der Frauen 2027.

Doppelschlag vor der Pause entscheidet Spiel

Kurz vor dem Pausenpfiff drehte das DFB-Team wieder auf: Erst vollstreckte Wamser auf Vorarbeit von Endemann, dann belohnte sich Wirbelwind Endemann nach einem Steckpass von Anyomi. Nach der Pause setzte Deutschland den schwungvollen Auftritt fort. Wenn es brenzlig wurde, war Berger zur Stelle, auf der Gegenseite schloss Brand einen Konter cool ab. Ab der 69. Minute durfte die für Minge eingewechselte Jella Veit (20) ihr Debüt geben.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID