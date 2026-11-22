Eine Fettleber bleibt oft lange unbemerkt. Leberexperte Professor Heiner Wedemeyer erklärt, wer besonders gefährdet ist, was im Alltag hilft und warnt vor speziellen Leberkuren.

Millionen Menschen haben zu viel Fett in der Leber, ohne es zu wissen. Das kann zu Entzündungen und zu Schäden in dem Organ führen. Wie eine Fettleber entsteht und was man dagegen tun kann. 11.11.2026 | 2:37 min

Eine Fettleber verursacht keine spürbaren Beschwerden. Deshalb ist frühes Erkennen und Handeln umso wichtiger. Welche Möglichkeiten Betroffene haben, erläutert Leberexperte Professor Heiner Wedemeyer von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). ZDFheute hat anlässlich des Deutschen Lebertages mit ihm gesprochen.

ZDFheute: Warum sind so viele Menschen in Deutschland von einer Fettleber betroffen?

Heiner Wedemeyer: Wir reden von 20 bis 30 Millionen Menschen, die zu viel Fett in der Leber haben. Nicht alle werden krank. Warum so viele betroffen sind, hängt ganz wesentlich damit zusammen, wie wir leben. Da stehen vor allem ungesunde Ernährung und wenig Bewegung im Alltag im Vordergrund.

Die Evolution hat dafür gesorgt, dass wir Energiespeicher anlegen. Wenn ich mehrere Tage nichts esse, brauche ich Energie. Und die liefert dann unter anderem die Leber. Aber diese Eigenschaft passt nicht zu unserer heutigen Lebensweise. Denn Essen ist immer und überall verfügbar.

Prof. Dr. Heiner Wedemeyer … Quelle: Karin Kaiser, MHH … leitet die Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, Infektiologie und Endokrinologie an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Zu seinen klinischen und wissenschaftlichen Schwerpunkten gehören entzündliche und virale Lebererkrankungen sowie die Transplantationsmedizin.



Seit Oktober 2025 ist er Vorstandsvorsitzender der Deutschen Leberstiftung. Zudem ist er Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS).

ZDFheute: Wird die Bedeutung der Leber unterschätzt?

Wedemeyer: Die Leber leidet lange stumm. Betroffene mit Fettleber haben keine akuten Schmerzen. Das macht Aufklärung und Bewusstsein so wichtig. Die Aufmerksamkeit dafür, wie wichtig die Leber für den Stoffwechsel und den ganzen Körper ist, muss größer werden - bei den Menschen selbst, aber auch bei den ärztlichen Kollegen in allen Fachbereichen.

Wird ein Leberschaden rechtzeitig entdeckt, kann man noch etwas machen. Gibt es bereits starke Leberschäden, können wir häufig nur noch mit aufwendigen Maßnahmen Symptome kontrollieren.

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ZDFheute: Wer sollte seiner Leber besondere Aufmerksamkeit schenken?

Wedemeyer: An erster Stelle stehen Menschen, die eine Adipositas haben, übergewichtig oder zuckerkrank sind. Bei ihnen ist das Risiko deutlich erhöht, dass Fett in der Leber eingelagert wird oder sich bereits eine Entzündung oder Vernarbung entwickelt hat.

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Hinzu kommen Menschen mit einem Alkoholkonsum, der gesellschaftlich vielleicht noch akzeptiert ist. Auch hier muss man genauer hinschauen. Es gibt Menschen, die nicht viel Alkohol trinken und trotzdem einen alkoholbedingten Leberschaden haben. Denn auch genetische Einflüsse spielen bei der Entwicklung der Fettleber eine Rolle.

Werden zusätzlich erhöhte Leberwerte festgestellt, müssen Ärzte die möglichen Ursachen abklären. Dazu gehören übrigens auch Viren und andere Auslöser, etwa bestimmte Medikamente.

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ZDFheute: Was kann jeder Einzelne für seine Leber tun?

Wedemeyer: Grundsätzlich geht es um den Lebensstil. Man sollte sich ausgewogen ernähren und in keine Richtung übertreiben. Es gibt nicht das "eine" Nahrungsmittel, das immer schlecht für die Leber ist, und das "andere" Lebensmittel, das besonders gut für die Leber ist.

Wer sich ausgewogen ernährt und Übertreibungen vermeidet, tut schon viel Gutes für seine Leber. Dazu gehört auch, überflüssige Pfunde abzubauen.

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ZDFheute: Im Internet werden zahlreiche Leberkuren angeboten. Was ist davon zu halten?

Wedemeyer: Gerade in sozialen Medien gibt es einen großen Hype um Nahrungsergänzungsmittel. Hier sollte man sehr vorsichtig sein. Im Zweifel kann man damit der Leber sogar schaden.

Auch bei Leberkuren ist Vorsicht geboten. Jeder sollte sich bewusst machen, was er sich da zuführt, bevor er sich darauf einlässt und viel Geld bezahlt. Am Ende erreicht man womöglich das Gegenteil von dem, was man erreichen wollte.

Welche Rolle Medikamente bei einer Fettleber spielen Wurde eine Fettleber diagnostiziert, untersuchen Ärzte zunächst, ob es bereits zu einer Vernarbung in der Leber gekommen ist, erklärt Leberexperte Heiner Wedemeyer. Aufschluss darüber geben bestimmte Blutwerte und eine Elastografie der Leber, eine ultraschallbasierte Untersuchung, mit der sich die Lebersteifigkeit messen lässt. Diese Ergebnisse seien entscheidend dafür, ob und welche Behandlung infrage komme.



Für Betroffene, bei denen sich bereits eine Vernarbung der Leber entwickelt hat, gibt es seit letztem Jahr die Möglichkeit der Behandlung mit Resmetirom. Der Wirkstoff erhöht in der Leber gezielt die Fettverbrennung.Die Deutsche Leberstiftung sammelt laut Wedemeyer derzeit Daten, um noch besser zu verstehen, wie gut und wie sicher die Substanz im klinischen Alltag wirklich ist.



Auch "Abnehmspritzen" hätten positive Effekte auf die Leber gezeigt, sagt Wedemeyer. Daneben gebe es aus wissenschaftlicher Sicht viele spannende neue Ansätze, mit denen Leberentzündungen und Vernarbungen beeinflusst werden sollen. Wedemeyer geht davon aus, dass sich die Behandlungsmöglichkeiten in den kommenden Jahren deutlich erweitern.

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ZDFheute: Wie kann eine Lebensstiländerung gelingen?

Wedemeyer: Es ist tatsächlich eine Herausforderung im Alltag. Wenn man beruflich acht Stunden sitzen muss, etwa als Kraftfahrer oder an der Supermarktkasse, ist das schwierig. Ebenso, wenn man sich nicht leisten kann, täglich eine gesunde und ausgewogene Mahlzeit selbst zu kochen, am besten mediterrane Kost.

Das ist auch ein gesellschaftliches Problem. Die Deutsche Lebestiftung befürwortet daher ausdrücklich die geplante Zuckersteuer. Umgekehrt müssen sich die Menschen qualitativ hochwertige Lebensmittel leisten können. Das ist auch eine regulatorische Aufgabe des Staates.

Das Interview führte Dr. Thomas Bleich. Er ist Arzt und Redakteur der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

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