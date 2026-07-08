Dehnungs-Apps versprechen mehr Beweglichkeit per Smartphone. Wie sie genutzt werden können, welche Funktionen wichtig sind und wo mögliche Grenzen liegen.

Steife Gelenke, Muskelverspannungen und -schmerzen - dagegen können Dehnübungen helfen. Wie Dehnungs-Apps hier unterstützen können und worauf es dabei ankommt. 08.07.2026 | 0:59 min

Dehnungs-Apps wie "bend", "StretchIT" oder "Die Ringe" versprechen einen einfachen Weg zu mehr Beweglichkeit: Smartphone öffnen, Video starten, mitmachen. Besonders für Menschen, die ohne Anleitung kaum dehnen oder keine Routine finden, sind solche Angebote attraktiv. Auch Personen mit wenig Alltagsbewegung oder steifer werdenden Gelenken können davon profitieren.

"Stretching wirkt vor allem dann, wenn man es regelmäßig macht", sagt Physiotherapeutin, Bewegungs- und Trainingswissenschaftlerin Astrid Zech. Genau an diesem Punkt setzen viele Apps an: Sie erleichtern die nötige Routine, indem sie feste Zeiten vorschlagen, passende Übungen zusammenstellen und an die nächste Einheit erinnern.

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Positive Effekte des Dehnens

Wer gesund ist und im Alltag keine Bewegungseinschränkungen hat, müsse nicht zwingend dehnen, so Zech. "Dennoch habe Stretching positive Effekte, etwa auf die Beweglichkeit oder die Entspannung", betont sie. Durch das Dehnen könne sich eine erhöhte Muskelspannung lösen, die häufig mit Stress verbunden sei, ergänzt Zech.

Besonders mit zunehmendem Alter kann regelmäßiges Dehnen helfen, steifer werdende Gelenke beweglich zu halten. „ Astrid Zech, Bewegungs- und Trainingswissenschaftlerin

Björn Kliem, Sportmediziner und Vorstandsmitglied des Hessischen Sportärzteverbandes, weist außerdem darauf hin, dass es bei bestimmten Erkrankungen wie Kniearthrose oder Fibromyalgie Schmerzen lindern und die Alltagsfunktion verbessern kann.

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Was eine gute Dehnungs-App ausmacht

Astrid Zech betont: "Entscheidend ist nicht die Anzahl der Übungen, sondern die Qualität der Anleitung." Gute Dehnungs-Apps zeichneten sich dadurch aus, dass Übungen verständlich erklärt und sauber vorgemacht werden. "Videos sind hilfreich, wenn sie klar zeigen, wie eine Position eingenommen wird", so die Physiotherapeutin.

Zech hält es zudem für sinnvoll, wenn Apps unterschiedliche Schwierigkeitsgrade anbieten und vorab abfragen, wie beweglich oder sportlich jemand ist. So lassen sich Überforderungen vermeiden. Positiv sind auch Hinweise zur Atmung, zur Entspannung und zum langsamen Hineingehen in eine Dehnposition.

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Aus Verbrauchersicht spielen außerdem praktische Aspekte eine Rolle: Eine einfache Bedienung und transparente Abo-Modelle erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die App langfristig genutzt wird. "Probezeiträume helfen, vorab zu prüfen, ob das Angebot zur eigenen Lebenssituation passt", so Zech.

Checkliste: Das zeichnet gute Dehnungs-Apps aus verständliche Video- oder Bildanleitungen

Hinweise zu Atmung und Entspannung

unterschiedliche Schwierigkeitsgrade

klare Angaben zur Zielgruppe

einfache Bedienung ohne lange Menüs

transparente Kosten und kündbare Abos

idealerweise eine kostenlose Testphase

Vorsicht bei Vorerkrankungen

Ganz ohne Risiko sind Dehnungs-Apps nicht. Kliem betont, dass Dehnen zwar selten direkt zu Verletzungen führt, es aber klare Kontraindikationen gibt. Menschen mit akuten Entzündungen, frischen Thrombosen, ausgeprägter Osteoporose oder starker Überbeweglichkeit sollten vorsichtig sein.

Wer eine Vorerkrankung hat, sollte sich erst sportmedizinisch beraten lassen. „ Dr. Björn Kliem, Sportmediziner und Vorstandsmitglied des Sportärzteverbandes Hessen e. V.

Auch nach einer OP, bei Schmerzen oder Unsicherheiten sollte man vor intensiver Nutzung Rücksprache mit einem sportmedizinisch erfahrenen Arzt halten.

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Dehnen und Sport: Darauf sollten Sie achten

Gerade im Zusammenhang mit Sport ist der Einsatz von Dehnungs-Apps differenziert zu betrachten. Kliem rät davon ab, statisches Dehnen direkt vor sportlicher Belastung einzusetzen, da dies die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen kann.

Für die Sportvorbereitung seien dynamische Bewegungsformen besser geeignet. Dehnungs-Apps entfalten ihren Nutzen vor allem zur Verbesserung der Beweglichkeit, zur Regeneration oder als eigenständige Routine im Alltag.

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