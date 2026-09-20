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Politik
Deutschland

Markus Lanz: Diese Gäste diskutieren im ZDF live über die Wahlen

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Sondersendung im ZDF:"Markus Lanz": Diese Gäste diskutieren heute über die Wahlen

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Der Wahlabend im ZDF wird um eine Sondersendung von "Markus Lanz" ergänzt. Ein Überblick über die Gäste, die dort über die Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern diskutieren.

Markus Lanz

Markus Lanz diskutiert heute ab 22:15 Uhr im ZDF zum Ausgang der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin.

Quelle: Markus Hertrich / ZDF

Deutschland blickt nur zwei Wochen nach der "Denkzettelwahl" in Sachsen-Anhalt erneut auf einen spannenden Wahlsonntag. Welche Auswirkungen werden die Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern für Land und Bund haben? Darüber wird im ZDF am Wahlsonntag ab 22:15 Uhr bei "Markus Lanz" und am Tag nach der Wahl ab 22:15 Uhr in einem "maybrit illner spezial" diskutiert.

Sonderausgabe von "Markus Lanz" - das sind die Gäste

Der Wahlabend im ZDF wird um eine abschließende Talkrunde bei "Markus Lanz" ergänzt. Das sind die Gäste:

  • Michael Bröcker, Journalist: Der "Table.Briefings"-Chefredakteur ordnet die Wahlergebnisse in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin ein - und analysiert, was sie politisch bedeuten.
  • Mariam Lau, Journalistin: Die "Zeit"-Redakteurin spricht über die bundespolitischen Fliehkräfte des Wahlsonntages und geht der Frage nach, welche Auswirkungen die Ergebnisse auf die Kanzlerkrise haben könnten.
  • Markus Feldenkirchen, Journalist: Der "Spiegel"-Redakteur und Podcaster thematisiert den Zustand der Sozialdemokratie und blickt auf die Faktoren, die Manuela Schwesigs Wahlkampfendspurt geprägt haben.
  • Albrecht von Lucke, Publizist: Die politische Landschaft verändert sich, Regierungsbildungen werden schwieriger. Der Rechts- und Politikwissenschaftler analysiert, was diese Entwicklung für die Parteiendemokratie bedeutet.
Wahl in Berlin und Meck-Pomm

Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen sowohl bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern als auch bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Das ZDF berichtet live aus dem Wahlstudio in Schwerin.

20.09.2026

So sieht die Wahlberichterstattung im ZDF am Wahlsonntag aus

Die Live-Berichterstattung von den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern startet am Sonntag um 17:30 Uhr im ZDF-Wahlstudio in Schwerin und geht zunächst bis 20:15 Uhr - mit der heute-Sendung um 19 Uhr und dem ZDF-Wahlstudio erneut ab 19:25 Uhr.

Ab 19:35 Uhr geht es nach Berlin, wo ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Diana Zimmermann zu einer Gesprächsrunde mit bundespolitischen Reaktionen begrüßt, hochrangig besetzt aus den im Bundestag vertretenen Parteien. Ab 21:45 Uhr bringt das heute journal die Zuschauer auf den aktuellsten Stand zum Wahlausgang.

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Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet das ZDF unter anderem in "Wahl 2026 im ZDF: Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern" am 20.09.2026 ab 17:30 Uhr.
Themen
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