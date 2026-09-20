Markus Lanz: Diese Gäste diskutieren im ZDF live über die Wahlen

Der Wahlabend im ZDF wird um eine Sondersendung von "Markus Lanz" ergänzt. Ein Überblick über die Gäste, die dort über die Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern diskutieren.

"Markus Lanz": Diese Gäste diskutieren heute über die Wahlen

Markus Lanz diskutiert heute ab 22:15 Uhr im ZDF zum Ausgang der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Quelle: Markus Hertrich / ZDF

Deutschland blickt nur zwei Wochen nach der "Denkzettelwahl" in Sachsen-Anhalt erneut auf einen spannenden Wahlsonntag. Welche Auswirkungen werden die Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern für Land und Bund haben? Darüber wird im ZDF am Wahlsonntag ab 22:15 Uhr bei "Markus Lanz" und am Tag nach der Wahl ab 22:15 Uhr in einem "maybrit illner spezial" diskutiert.

Sonderausgabe von "Markus Lanz" - das sind die Gäste

Der Wahlabend im ZDF wird um eine abschließende Talkrunde bei "Markus Lanz" ergänzt. Das sind die Gäste:

Michael Bröcker, Journalist: Der "Table.Briefings"-Chefredakteur ordnet die Wahlergebnisse in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin ein - und analysiert, was sie politisch bedeuten.

Der "Table.Briefings"-Chefredakteur ordnet die Wahlergebnisse in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin ein - und analysiert, was sie politisch bedeuten. Mariam Lau, Journalistin: Die "Zeit"-Redakteurin spricht über die bundespolitischen Fliehkräfte des Wahlsonntages und geht der Frage nach, welche Auswirkungen die Ergebnisse auf die Kanzlerkrise haben könnten.

Die "Zeit"-Redakteurin spricht über die bundespolitischen Fliehkräfte des Wahlsonntages und geht der Frage nach, welche Auswirkungen die Ergebnisse auf die Kanzlerkrise haben könnten. Markus Feldenkirchen, Journalist: Der "Spiegel"-Redakteur und Podcaster thematisiert den Zustand der Sozialdemokratie und blickt auf die Faktoren, die Manuela Schwesigs Wahlkampfendspurt geprägt haben.

Der "Spiegel"-Redakteur und Podcaster thematisiert den Zustand der Sozialdemokratie und blickt auf die Faktoren, die Manuela Schwesigs Wahlkampfendspurt geprägt haben. Albrecht von Lucke, Publizist: Die politische Landschaft verändert sich, Regierungsbildungen werden schwieriger. Der Rechts- und Politikwissenschaftler analysiert, was diese Entwicklung für die Parteiendemokratie bedeutet.

Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen sowohl bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern als auch bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Das ZDF berichtet live aus dem Wahlstudio in Schwerin. 20.09.2026

So sieht die Wahlberichterstattung im ZDF am Wahlsonntag aus

Die Live-Berichterstattung von den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern startet am Sonntag um 17:30 Uhr im ZDF-Wahlstudio in Schwerin und geht zunächst bis 20:15 Uhr - mit der heute-Sendung um 19 Uhr und dem ZDF-Wahlstudio erneut ab 19:25 Uhr.

Ab 19:35 Uhr geht es nach Berlin, wo ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Diana Zimmermann zu einer Gesprächsrunde mit bundespolitischen Reaktionen begrüßt, hochrangig besetzt aus den im Bundestag vertretenen Parteien. Ab 21:45 Uhr bringt das heute journal die Zuschauer auf den aktuellsten Stand zum Wahlausgang.

Nachrichten | heute journal : heute journal - Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern vom 20. September 2026 Informativ, hintergründig, analytisch: die Nachrichten des Tages aus Deutschland und der Welt. Mit Berichten, Reportagen und Interviews aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Livestream

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