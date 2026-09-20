Markus Lanz: Diese Gäste diskutieren im ZDF live über die Wahlen

Sondersendung im ZDF:"Markus Lanz": Diese Gäste diskutieren heute über die Wahlen
Der Wahlabend im ZDF wird um eine Sondersendung von "Markus Lanz" ergänzt. Ein Überblick über die Gäste, die dort über die Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern diskutieren.
Deutschland blickt nur zwei Wochen nach der "Denkzettelwahl" in Sachsen-Anhalt erneut auf einen spannenden Wahlsonntag. Welche Auswirkungen werden die Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern für Land und Bund haben? Darüber wird im ZDF am Wahlsonntag ab 22:15 Uhr bei "Markus Lanz" und am Tag nach der Wahl ab 22:15 Uhr in einem "maybrit illner spezial" diskutiert.
Sonderausgabe von "Markus Lanz" - das sind die Gäste
Der Wahlabend im ZDF wird um eine abschließende Talkrunde bei "Markus Lanz" ergänzt. Das sind die Gäste:
- Michael Bröcker, Journalist: Der "Table.Briefings"-Chefredakteur ordnet die Wahlergebnisse in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin ein - und analysiert, was sie politisch bedeuten.
- Mariam Lau, Journalistin: Die "Zeit"-Redakteurin spricht über die bundespolitischen Fliehkräfte des Wahlsonntages und geht der Frage nach, welche Auswirkungen die Ergebnisse auf die Kanzlerkrise haben könnten.
- Markus Feldenkirchen, Journalist: Der "Spiegel"-Redakteur und Podcaster thematisiert den Zustand der Sozialdemokratie und blickt auf die Faktoren, die Manuela Schwesigs Wahlkampfendspurt geprägt haben.
- Albrecht von Lucke, Publizist: Die politische Landschaft verändert sich, Regierungsbildungen werden schwieriger. Der Rechts- und Politikwissenschaftler analysiert, was diese Entwicklung für die Parteiendemokratie bedeutet.
So sieht die Wahlberichterstattung im ZDF am Wahlsonntag aus
Die Live-Berichterstattung von den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern startet am Sonntag um 17:30 Uhr im ZDF-Wahlstudio in Schwerin und geht zunächst bis 20:15 Uhr - mit der heute-Sendung um 19 Uhr und dem ZDF-Wahlstudio erneut ab 19:25 Uhr.
Ab 19:35 Uhr geht es nach Berlin, wo ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Diana Zimmermann zu einer Gesprächsrunde mit bundespolitischen Reaktionen begrüßt, hochrangig besetzt aus den im Bundestag vertretenen Parteien. Ab 21:45 Uhr bringt das heute journal die Zuschauer auf den aktuellsten Stand zum Wahlausgang.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Der Wahlabend im ZDF
- Liveblog
Wahl in Berlin & Mecklenburg-Vorpommern:Wie die Hochrechnung in Schwerin und Berlin ausfälltvon Katrin Meyer, Tai Becker, Nora LiebmannLive
- Live
Der Wahlabend im ZDF:Wahlen in Berlin und Mecklenburg-VorpommernLive
Abgeordnetenhauswahl in Berlin
Wer zieht ins Rote Rathaus?:Wahl in Berlin: Linke klar vor CDUvon Kevin SchubertLive
- Grafiken
Wahlausgang und Analysen im Überblick:Alle Grafiken zur Wahl in Berlinvon Kathrin Wolff
- Grafiken
Abgeordnetenhauswahl in Karten:Berlin: Alle Ergebnisse aus den Wahlkreisenvon L. Billmayer, R. Meyer, M. Ries, M. ZajonzLive
- Grafiken
Wahlverhalten nach Bevölkerungsgruppen:So haben Jung, Alt, Männer und Frauen in Berlin gewählt
- Grafiken
Evers, Graf, Eralp, Brinker:Wie Berlin Kandidierende und Parteien bewertet
- Grafiken
Probleme und Parteikompetenzen:Wahlthemen in Berlin: Welche Partei womit punkten konnte
Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern
Wahl in Mecklenburg-Vorpommern:Kopf-an-Kopf-Rennen: AfD laut Hochrechnung knapp vor SPDvon Carsten HauptmeierLive
- Grafiken
Wahlausgang und Analysen im Überblick:Alle Grafiken zur Wahl in Mecklenburg-Vorpommernvon Kathrin Wolff
- Grafiken
Wahlverhalten nach Bevölkerungsgruppen:So haben Jung, Alt, Männer und Frauen im Nordosten gewählt
- Grafiken
Wählerwanderung:Woher kommen die AfD-Wähler in Mecklenburg-Vorpommern?
- Grafiken
Kandidierende und Parteien im Nordosten:So werden Schwesig, Holm und die Parteien bewertet
- Grafiken
Probleme und Parteikompetenzen:Auf diese Themen kam es bei der Wahl im Nordosten an
- Grafiken
Landtagswahl in Karten:Mecklenburg-Vorpommern: Alle Ergebnisse aus den Wahlkreisenvon L. Billmayer, R. Meyer, M. Ries und M. ZajonzLive