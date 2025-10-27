Speyer: Helmut Kohls Grab zum Denkmal umgestaltet

2017 verstorbener Altkanzler:Umbau an Helmut Kohls Grabstätte beendet
2017 ist Altbundeskanzler Helmut Kohl verstorben. Nun sind die Umbauarbeiten an seiner Grabstätte vollendet worden. Im Zentrum steht ein großer Gedenkstein mit Inschrift.
Das Grab des langjährigen Bundeskanzlers Helmut Kohl ist in mehrwöchigen Arbeiten als letzte Ruhestätte mit Denkmalcharakter umgestaltet worden. In Speyer (Pfalz) steht nun ein etwa 2,50 Meter hoher Gedenkstein aus hellgelbem Sandstein mit Namen sowie Geburts- und Sterbedatum von Kohl (1930-2017). Darunter ist "Kanzler der Einheit" und "Ehrenbürger Europas" zu lesen. Die Schrift ist von Hand in den Stein gehauen.
Am Montag wurde der Ende September aufgebaute Sichtschutz rund um die letzte Ruhestätte des CDU-Politikers im Adenauerpark entfernt. Kohls Witwe Maike Kohl-Richter sagte vor Ort der Deutschen Presse-Agentur:
Die Kosten für Gestaltung und Pflege trägt Kohl-Richter nach eigener Aussage selbst. Zur Höhe wollte sie keine Angaben machen.
Helmut Kohls Grab brachte seiner Witwe Kritik ein
Kohl war am 16. Juni 2017 in Ludwigshafen gestorben und am 1. Juli 2017 in Speyer beigesetzt worden. Seitdem war die Ruhestätte aus Pflanzen, Pfälzer Buntsandstein und einem schlichten, massiven Holzkreuz gestaltet. Kohl-Richter brachte es Kritik ein, dass sie bei einer Neugestaltung 2019 das Kreuz mit Kohls Namen nicht gegen einen Grabstein getauscht hatte.
"Für die konkrete Gestaltung brauchte es aus mehreren Gründen Zeit", sagte sie. "So war es mir wichtig, für mich noch eine Weile ein bepflanzbares Grab zu haben." Mit Abschluss der Arbeiten endet ein jahrelanger Gestaltungsprozess am Grab eines der prägendsten Politiker der deutschen Nachkriegsgeschichte.
Weitere aktuelle Nachrichten
Zehn Beschuldigten drohen Haftstrafen:Cybermobbing gegen Brigitte Macron: Prozess in Paris
Ergebnisse und Statistiken:Ab Dienstag: Die Zweitrunden-Spiele im Liveticker
- Update
Update am Abend:Kanzler-Kritik, KI-Hetze und Kettensägen-Kursvon Anna Grösch
- Analyse
Umkämpfte Stadt im Osten:Was die Lage in Pokrowsk für die Ukraine bedeutetvon Christian Mölling und András Ráczmit Video
2017 verstorbener Altkanzler:Umbau an Helmut Kohls Grabstätte beendetmit Video
Keine Ermittlungen gegen Verdächtigen:Strafvereitelung im Fall Aschaffenburg? Polizist schweigtmit Video
- Analyse
Zwischenwahlen in Argentinien:Rückenwind für Mileis Kettensägen-Kursvon Christoph Röckerathmit Video
Sommerspiele in München:Könnte die Wirtschaft von Olympia profitieren?von Frank Bethmannmit Video
Union dagegen:SPD-Politiker fordern "Stadtbild"-Gipfel im Kanzleramtmit Video
- Liveblog
Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine
- Liveblog
Friedensplan für Gazastreifen:Liveblog: Aktuelle Nachrichten zum Nahost-Konflikt
Serie A:Juve trennt sich von Trainer Tudor nach halbem Jahrmit Video
ICE entzieht Sami Hamdi Visum:US-Einwanderungsbehörde nimmt britischen Journalisten fest