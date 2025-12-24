Erbschaftssteuer: Schnitzer will mehr Steuern von Firmenerben

Schnitzer fordert mehr Gerechtigkeit:Wirtschaftsweise: Firmenerben sollen mehr Steuern zahlen
Firmenerben sollten deutlich mehr Steuern bezahlen, als Privatpersonen, sagt Wirtschaftsweise Monika Schnitzer. Sie forderte mehr Gerechtigkeit, gerade bei sehr hohen Erbschaften.
Monika Schnitzer, Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, fordert die Regierung dazu auf, Firmenerben stärker zu besteuern. Das sei richtig, allein schon aus Gründen der Steuergerechtigkeit, sagte Schnitzer der "Rheinischen Post". "Das Geldvermögen privater Haushalte wird unverhältnismäßig viel höher besteuert als das Betriebsvermögen von vererbten Unternehmen."
Vererbt werden auch "Gemälde, Oldtimer oder der Privatjet"
Sie betonte, dass neben der Firma oft auch noch andere Vermögen vererbt werden: "Da finden sich neben liquiden Konten auch Gemälde, Oldtimer oder der Privatjet - gerade wenn es um sehr hohe Erbschaften geht."
Urteil des Bundesverfassungsgerichts erwartet
Grundsätzlich sei die Erbschaftssteuer nicht zu gering, aber Vermögensarten würden unterschiedlich besteuert, so die Ökonomin.
Schnitzer geht jedoch davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht diese Regelung in einem anstehenden Urteil dazu im kommenden Jahr kippen wird.
Mehr zu Erbe und Reichtum
Analyse der Schweizer Großbank UBS:Club der Milliardäre wächst - Deutschland vorne dabeimit Video0:35
DIW-Studie:Erbschaftsteuer: Was der Wegfall von Vergünstigungen brächtemit Video1:44
Bundeswirtschaftsministerin :Reiche: Steuererhöhungen sind "Gift" für den Standortmit Video0:19
Tausende Fälle in Sachsen:Erbe im Osten: Warum viele es ausschlagenvon Thomas Bärschmit Video1:35