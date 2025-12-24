  3. Merkliste
  4. Suche
Wirtschaft

Erbschaftssteuer: Schnitzer will mehr Steuern von Firmenerben

Schnitzer fordert mehr Gerechtigkeit:Wirtschaftsweise: Firmenerben sollen mehr Steuern zahlen

|

Firmenerben sollten deutlich mehr Steuern bezahlen, als Privatpersonen, sagt Wirtschaftsweise Monika Schnitzer. Sie forderte mehr Gerechtigkeit, gerade bei sehr hohen Erbschaften.

Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrats bei der Vorstellung des Jahresgutachtens 2025/26 des Sachverständigenrates, der sogenannten Wirtschaftsweisen zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, fordert, Firmenerben stärker zu besteuern. So könne mehr Steuergerechtigkeit erreicht werden.

24.12.2025 | 0:22 min

Monika Schnitzer, Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, fordert die Regierung dazu auf, Firmenerben stärker zu besteuern. Das sei richtig, allein schon aus Gründen der Steuergerechtigkeit, sagte Schnitzer der "Rheinischen Post". "Das Geldvermögen privater Haushalte wird unverhältnismäßig viel höher besteuert als das Betriebsvermögen von vererbten Unternehmen."

Vererbt werden auch "Gemälde, Oldtimer oder der Privatjet"

Sie betonte, dass neben der Firma oft auch noch andere Vermögen vererbt werden: "Da finden sich neben liquiden Konten auch Gemälde, Oldtimer oder der Privatjet - gerade wenn es um sehr hohe Erbschaften geht."

Segelyachten liegen im Hafen

In der Regierungskoalition wird über den richtigen Weg gestritten, die Milliardenlöcher im Haushalt zu stopfen: Vermögensteuer wieder einführen, Erbschaftsteuer reformieren?

30.09.2025 | 8:52 min

Urteil des Bundesverfassungsgerichts erwartet

Grundsätzlich sei die Erbschaftssteuer nicht zu gering, aber Vermögensarten würden unterschiedlich besteuert, so die Ökonomin.

Schnitzer geht jedoch davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht diese Regelung in einem anstehenden Urteil dazu im kommenden Jahr kippen wird.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute im Beitrag "Schnitzer: Firmenerben stärker besteuern" am 24.12.2025 um 09:15 Uhr.
Themen
BundesverfassungsgerichtErbe

Mehr zu Erbe und Reichtum

  1. Luxusyachten werden auf der Monaco Yacht Show 2025 im Fürstentum Monaco am 26. September 2025 präsentiert.

    Analyse der Schweizer Großbank UBS:Club der Milliardäre wächst - Deutschland vorne dabei

    mit Video0:35
  2. Ein Bescheid über die Erbschaftsteuer. Archivbild

    DIW-Studie:Erbschaftsteuer: Was der Wegfall von Vergünstigungen brächte

    mit Video1:44
  3. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche stellt den Monitoringbericht zur Energiewende vor.

    Bundeswirtschaftsministerin :Reiche: Steuererhöhungen sind "Gift" für den Standort

    mit Video0:19
  4. Altes Haus in Brandenburg

    Tausende Fälle in Sachsen:Erbe im Osten: Warum viele es ausschlagen

    von Thomas Bärsch
    mit Video1:35