Erbschaftssteuer: Schnitzer will mehr Steuern von Firmenerben

Firmenerben sollten deutlich mehr Steuern bezahlen, als Privatpersonen, sagt Wirtschaftsweise Monika Schnitzer. Sie forderte mehr Gerechtigkeit, gerade bei sehr hohen Erbschaften.

Die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, fordert, Firmenerben stärker zu besteuern. So könne mehr Steuergerechtigkeit erreicht werden. 24.12.2025 | 0:22 min

Monika Schnitzer, Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, fordert die Regierung dazu auf, Firmenerben stärker zu besteuern. Das sei richtig, allein schon aus Gründen der Steuergerechtigkeit, sagte Schnitzer der "Rheinischen Post". "Das Geldvermögen privater Haushalte wird unverhältnismäßig viel höher besteuert als das Betriebsvermögen von vererbten Unternehmen."

Vererbt werden auch "Gemälde, Oldtimer oder der Privatjet"

Sie betonte, dass neben der Firma oft auch noch andere Vermögen vererbt werden: "Da finden sich neben liquiden Konten auch Gemälde, Oldtimer oder der Privatjet - gerade wenn es um sehr hohe Erbschaften geht."

In der Regierungskoalition wird über den richtigen Weg gestritten, die Milliardenlöcher im Haushalt zu stopfen: Vermögensteuer wieder einführen, Erbschaftsteuer reformieren? 30.09.2025 | 8:52 min

Urteil des Bundesverfassungsgerichts erwartet

Grundsätzlich sei die Erbschaftssteuer nicht zu gering, aber Vermögensarten würden unterschiedlich besteuert, so die Ökonomin.

Schnitzer geht jedoch davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht diese Regelung in einem anstehenden Urteil dazu im kommenden Jahr kippen wird.

Quelle: dpa