Hanau: Hakenkreuze mit Blut auf Autos und Hauswände geschmiert

Stadt stellt Strafanzeige:Hanau: Hakenkreuze mit Blut auf Autos und Häuser geschmiert
Dutzende Autos, mehrere Briefkästen und Hauswände sind in Hanau mit Hakenkreuzen aus Blut beschmiert worden. Die Stadt Hanau reagierte geschockt - und stellte Strafanzeige.
Fast 50 Autos, mehrere Briefkästen und Hauswände sind im hessischen Hanau offenbar mit Blut beschmiert worden. Wie die Polizei mitteilte, meldete sich ein Mann, der eine rötliche Flüssigkeit an seinem im Stadtteil Lamboy abgestellten Fahrzeug festgestellt habe.
Die Flüssigkeit war laut den Ermittlern in Form eines Hakenkreuzes auf die Motorhaube des Wagens aufgebracht worden. Im Umfeld fanden die Beamten demnach zahlreiche weitere beschmierte Autos sowie Briefkästen und auch Hauswände.
Erste Tests ergaben: Menschliches Blut verwendet
Insgesamt seien bislang fast 50 Fahrzeuge registriert worden - viele von ihnen mit dem verbotenen Symbol beschmiert. Ein spezieller Vortest habe ergeben, dass es sich bei der Substanz um menschliches Blut handeln dürfte. Woher es stammt, ist laut Polizei unklar.
Es gebe keine Hinweise auf verletzte Personen in dem Zusammenhang. Die Hintergründe und Absichten der Tat seien bislang völlig unklar.
Die Polizei bittet um Hinweise. Sie ermittelt wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.
Der Paragraf 86a des Strafgesetzbuchs stellt das öffentliche Verwenden und Verbreiten von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen unter Strafe. Das kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden.
Das Hakenkreuz war das offizielle Staatssymbol des Dritten Reiches. Der Paragraf 86a ist zum Beispiel anwendbar, wenn jemand ein Hakenkreuz auf eine Häuserwand malt oder ein solches Symbol in einer Versammlung verwendet. Quelle: dpa
Stadt Hanau stellt Strafanzeige
Die Stadt Hanau hat geschockt auf die Entdeckung von blutigen Hakenkreuz-Schmierereien reagiert. Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) sagte:
Hanau stehe für eine Stadtgesellschaft, die gegen Hass, Rassismus und jede Form extremistischer Symbolik eintrete, fügte er hinzu. "Was hier geschehen ist, überschreitet jede Grenze des Anstands und der Menschlichkeit." Die Stadt stellte Strafanzeige.