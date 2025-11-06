Hanau: Hakenkreuze mit Blut auf Autos und Hauswände geschmiert

Dutzende Autos, mehrere Briefkästen und Hauswände sind in Hanau mit Hakenkreuzen aus Blut beschmiert worden. Die Stadt Hanau reagierte geschockt - und stellte Strafanzeige.

Ein spezieller Test der Polizei hat ergeben, dass die rote Flüssigkeit menschliches Blut sein dürfte. Woher es stammt, ist noch unklar. Quelle: dpa

Fast 50 Autos, mehrere Briefkästen und Hauswände sind im hessischen Hanau offenbar mit Blut beschmiert worden. Wie die Polizei mitteilte, meldete sich ein Mann, der eine rötliche Flüssigkeit an seinem im Stadtteil Lamboy abgestellten Fahrzeug festgestellt habe.

Die Flüssigkeit war laut den Ermittlern in Form eines Hakenkreuzes auf die Motorhaube des Wagens aufgebracht worden. Im Umfeld fanden die Beamten demnach zahlreiche weitere beschmierte Autos sowie Briefkästen und auch Hauswände.

Vor fünf Jahren ermordete ein Mann in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven. 19.02.2025 | 1:45 min

Erste Tests ergaben: Menschliches Blut verwendet

Insgesamt seien bislang fast 50 Fahrzeuge registriert worden - viele von ihnen mit dem verbotenen Symbol beschmiert. Ein spezieller Vortest habe ergeben, dass es sich bei der Substanz um menschliches Blut handeln dürfte. Woher es stammt, ist laut Polizei unklar.

Es gebe keine Hinweise auf verletzte Personen in dem Zusammenhang. Die Hintergründe und Absichten der Tat seien bislang völlig unklar.

Die Polizei bittet um Hinweise. Sie ermittelt wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Wann ist die Verwendung eines Hakenkreuzes strafbar? Der Paragraf 86a des Strafgesetzbuchs stellt das öffentliche Verwenden und Verbreiten von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen unter Strafe. Das kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden.



Das Hakenkreuz war das offizielle Staatssymbol des Dritten Reiches. Der Paragraf 86a ist zum Beispiel anwendbar, wenn jemand ein Hakenkreuz auf eine Häuserwand malt oder ein solches Symbol in einer Versammlung verwendet. Quelle: dpa

Stadt Hanau stellt Strafanzeige

Die Stadt Hanau hat geschockt auf die Entdeckung von blutigen Hakenkreuz-Schmierereien reagiert. Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) sagte:

Gerade in unserer Stadt, die durch den rassistischen Anschlag vom 19. Februar 2020 tief geprägt wurde, löst eine solche Tat tiefe Bestürzung aus. „ Claus Kaminsky (SPD), OB in Hanau

Hanau stehe für eine Stadtgesellschaft, die gegen Hass, Rassismus und jede Form extremistischer Symbolik eintrete, fügte er hinzu. "Was hier geschehen ist, überschreitet jede Grenze des Anstands und der Menschlichkeit." Die Stadt stellte Strafanzeige.

Hakenkreuze haben in Hanau keinen Platz. Wir werden nicht zulassen, dass solche Zeichen Angst oder Spaltung säen. „ Claus Kaminsky (SPD), OB in Hanau