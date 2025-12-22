Update am Abend: Bombe in Moskau, Grönland-Streit, Trauer um Rea

Guten Abend,

die Welt kommt auch kurz vor Weihnachten nicht zur Ruhe: In Moskau explodiert laut Behörden unter einem Auto eine Bombe, ein russischer General kommt ums Leben. In Dänemark ist die Empörung groß, weil US-Präsident Trump einen Sondergesandten für Grönland ernennen will. Kurz vor Weihnachten stirbt Chris Rea. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Auf der wichtigen Nord-Süd-Achse A45 rollt der Verkehr wieder über die jahrelang gesperrte Rahmedetalbrücke.

Russischer General bei Explosion in Moskau getötet

Ein hochrangiges Mitglied des russischen Generalstabs kam in der russischen Hauptstadt Moskau durch eine Autobombe ums Leben. Eine Untersuchung zu dem "Mord" an Generalleutnant Fanil Sarwarow sei eingeleitet worden, erklärte der russische Ermittlungsausschuss für schwere Straftaten. Eine der untersuchten Spuren deute auf mögliche Verbindungen zu "ukrainischen Spezialeinheiten" hin. Kiew äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Trump empört mal wieder Dänemark im Grönland-Streit

US-Präsident Donald Trump hatte vor allem Anfang des Jahres mehrfach Besitzansprüche auf Grönland erhoben, zuletzt war es ruhiger geworden um das Thema. Nun löste Trump erneut empörte Reaktionen aus, weil er den Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, zum Sondergesandten für das offiziell zu Dänemark gehörende Grönland ernennen will. Der dänische Außenminister Lars Lökke Rasmussen kündigte an, dass er den US-Botschafter einbestellen werde.

Aufatmen im Sauerland: Rahmedetalbrücke auf A45 wieder freigegeben

Vor mehr als vier Jahren wurde auf der A45 im Sauerland die einsturzgefährdete Rahmedetalbrücke gesperrt. Die Folge: Verkehrschaos rund um Lüdenscheid und Einbußen für die heimische Wirtschaft. Das Institut der Deutschen Wirtschaft bezifferte den Schaden für Betriebe in der Region auf rund 1,5 Milliarden Euro. Die A45 verbindet das Ruhrgebiet und Hessen und ist für das Sauerland eine wichtige Verkehrsachse.

Heute nun gab Bundeskanzler Friedrich Merz einen ersten Teil-Neubau an der wichtigen Nord-Süd-Verbindung wieder frei. Der Neubau kostete rund 170 Millionen Euro. Dass die neue Brücke in rund vier Jahren entstand, ist für Merz ein positives Signal: Der Normalfall bei solchen Bauten seien acht bis zehn Jahre und manchmal mehr.

Abgeschlossen sind die Arbeiten aber noch nicht. Bislang ist nur die erste Brückenhälfte fertig, erst Ende 2026 ist der Abschluss geplant.

Die Rahmedetalbrücke ist zudem kein Einzelfall. Tausende Brücken in Deutschland müssen modernisiert werden. Wie schlecht es um die Infrastruktur steht, erfahren Sie in dieser Story meiner Kolleginnen und Kollegen:

Trauer um Chris Rea

Sein Weihnachtshit "Driving Home for Christmas" machte Chris Rea weltberühmt. Nun ist der britische Sänger und Komponist im Alter von 74 Jahren gestorben.

Rea veröffentlichte zahlreiche weitere Hits, wie "Josephine", "The Road to Hell" oder "On the Beach" und verkaufte insgesamt nahezu 30 Millionen Platten, obwohl er erst im Erwachsenen-Alter begann, Gitarre zu spielen. Mehr zu den wichtigsten Stationen seines Lebens im Video:

Lotterie-Spektakel in Spanien: "El Gordo" wird ausgelost

In Spanien steht kurz vor Weihnachten die traditionelle Weihnachtslotterie an, bei der Gewinne in Millionenhöhe ausgeschüttet werden. Insgesamt werden mehr als 2,77 Milliarden Euro verteilt - rund 70 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Das Spektakel wurde live im Fernsehen übertragen.

Die vor mehr als 200 Jahren gegründete Lotterie gilt als die älteste der Welt und wird wegen der Gesamtsumme auch als größte Tombola bezeichnet. Der Hauptgewinn, genannt "El Gordo" (der Dicke), beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los.

Sportler des Jahres

Das deutsche Nationalteam der Basketballer, die Biathletin Franziska Preuß und der Zehnkämpfer Leo Neugebauer sind die Sportler des Jahres. Die Auszeichnungen wurden bei einer großen Gala in Baden-Baden vergeben.

Neugebauer sicherte sich bei der Leichtathletik-WM in einem dramatischen Wettkampf im abschließenden 1.500-Meter-Lauf die Goldmedaille. Bei der Abstimmung unter deutschen Sportjournalisten setzte er sich mit klarem Vorsprung gegen den Schwimmer Florian Wellbrock und Radprofi Florian Lipowitz auf den Plätzen zwei und drei durch.

Knapper war es bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres: Biathletin Preuß lag nur wenige Stimmen vor der Sportgymnastin Darja Varfolomeev auf Rang Zwei. Schwimmerin Anna Elendt landete auf dem dritten Platz. Bei der Wahl zum Team des Jahres lagen die Basketballer vorne, die als amtierende Weltmeister im September auch den EM-Titel holten.

Rückblick auf die Bundesliga - Diskussionen beim Skispringen

Die Winterpause in der Bundesliga steht an. Genießen Sie doch noch mal die Highlights des letzten Spieltags vor der fußballlosen Zeit in Deutschland:

An der Spitze steht vor der Pause der FC Bayern. Lesen Sie dazu eine Analyse zum Auftreten des Spitzenreiters in der bisherigen Saison. Doch klar ist auch: Erst im Frühjahr gilt es so richtig.

Kein Wunder ist es, dass auch Bayern-Spieler bei den besten Toren vor der Winterpause zu sehen sind. Genießen Sie die Top 10 der Treffer:

Doch es wird nicht nur Fußball gespielt - momentan richtet sich der Blick auch auf das Skispringen. Seit der vergangenen Saison wird vor allem die Landung strenger bewertet. Spätestens seit dem Springen in Engelberg am Wochenende steht das massiv in der Kritik. Wieso?

Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

Quelle: ZDF

