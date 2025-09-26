Debatte um Grundsicherung:Bürgergeld: Wer es bekommt, was es kostet
Das Bürgergeld ist viel diskutiert - so auch in der aktuellen Haushaltsdebatte. Kosten, Anreize und Sanktionen stehen dabei im Fokus. Was Fachleute und Statistiken dazu sagen.
Menschen aus der Grundsicherung auf "eigene Füße" stellen und in den Arbeitsmarkt integrieren: Das ist laut Sozialministerin Bärbel Bas (SPD) Ziel der schwarz-roten Koalition. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und sie hätten das Thema zur "Chef- und Chefinnensache gemacht", sagte Bas in der Haushaltsdebatte im Bundestag am Freitag. Ein Gesetzentwurf zu einer Reform des Bürgergelds sei über die Sommerpause erarbeitet worden.
Merz hatte noch Anfang September angekündigt, rund zehn Prozent der Kosten fürs Bürgergeld einsparen zu wollen. Neben den Kosten dreht sich die Debatte um die Grundsicherung auch immer wieder um fehlende Arbeitsanreize und mögliche Einflüsse der Höhe des Bürgergelds in Deutschland auf Zuwanderung.
Wie steht es aktuell um das Bürgergeldsystem? ZDFheute hat sich dazu sechs Aspekte angeschaut.
Wie viele Menschen bekommen Bürgergeld?
Im August 2025 bekamen 5,3 Millionen Menschen die Grundsicherung. Dazu zählen 1,4 Millionen nicht erwerbsfähige Beziehende, hauptsächlich Kinder unter 15 Jahren, sowie 3,9 Millionen Erwerbsfähige. Als erwerbsfähig gilt, wer mindestens drei Stunden pro Tag arbeiten kann.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Wer bekommt Bürgergeld?
Auch unter den erwerbsfähigen Beziehenden sind nicht alle arbeitslos: Einige befinden sich im Studium oder in Arbeitsmaßnahmen, andere sind erwerbstätig und stocken ihren Lohn mit Bürgergeld auf.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Dr. Kerstin Bruckmeier, Expertin vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, verweist zudem auf verschiedene Probleme, die Beziehende an der Aufnahme von Arbeit hemmen.
Welche Teile der Bevölkerung auf Bürgergeld angewiesen sind, unterscheidet sich teils deutlich nach Region.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Welchen Einfluss hat das Bürgergeld auf Zuwanderung?
Auch Migration ist Thema der Debatte um die Grundsicherung. Zuletzt waren unter den erwerbsfähigen Beziehenden von Bürgergeld etwa 53 Prozent Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit sowie 47 Prozent ohne deutsche Staatsangehörigkeit.
Warum ist der Anteil der Beziehenden ohne deutsche Staatsangehörigkeit vergleichsweise hoch? Dr. Yvonne Giesing, Expertin für Migration und Entwicklungsökonomik des ifo-Instituts, erklärt dazu: "Integration in den Arbeitsmarkt braucht Zeit." Insbesondere Sprachbarrieren und Anerkennung von Abschlüssen spielten hierbei eine Rolle.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Welchen Einfluss Sozialleistungen auf Zuwanderung haben, untersuchte Giesing jüngst am Beispiel ukrainischer Geflüchteter. Dabei zeigte sich: Ein gutes Lohnniveau war den ukrainischen Befragten der Studie bei der Wahl des Ziellandes fast vier Mal so wichtig wie Sozialleistungen.
Wie häufig wird das Bürgergeld gekürzt?
Ein weiterer Diskussionspunkt in der Debatte rund ums Bürgergeld: Sanktionen bei Pflichtverletzungen. Die Mehrheit der Beziehenden kommt mit diesen nicht in Berührung: Im Jahresdurchschnitt 2024 waren 0,7 Prozent der erwerbsfähigen Beziehenden (27.400) von einer Leistungsminderung betroffen.
Insgesamt wurden im letzten Jahr 369.200 solcher Minderungen ausgesprochen, die große Mehrheit davon wegen verpassten Terminen. Verweigerte Arbeit führte in 23.400 Fällen zu Kürzungen. Eine Statistik zum wiederholten Ablehnen von Arbeit gibt es nicht.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Lohnt es sich, zu arbeiten?
"Wenn man arbeitet, liegt das Nettoeinkommen immer höher, als wenn man ausschließlich Bürgergeld bezieht", so Bruckmeier. Allerdings gelte dies nur, wenn bei geringem Einkommen auch ergänzende Leistungen wie Wohngeld und Kinderzuschlag bezogen würden.
Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hat dies für verschiedene Haushalte vorgerechnet:
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
In der Debatte geht es laut Arbeitsmarkt-Expertin Bruckmeier jedoch weniger darum, ob sich Arbeit überhaupt lohnt - und vielmehr darum, ob sich die Ausweitung von Arbeit rechnet. Dabei gebe es Verbesserungsbedarf:
Ob sich das dann für die jeweilige Person lohne, sei fraglich.
Wie viel kostet das Bürgergeld?
Rund 51,7 Milliarden Euro aus dem Haushalt flossen 2024 in die Grundsicherung für Arbeitssuchende, darunter neben den Ausgaben für Regelsätze und Unterkunft auch Kosten für Verwaltung und Eingliederungsmaßnahmen. Zehn Jahre zuvor waren es für das Arbeitslosengeld II noch 32 Milliarden Euro.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Doch gestiegen sind nicht nur die Kosten der Grundsicherung - auch der Haushalt als Ganzes ist gewachsen. Gemessen am Haushalt gab der Bund 2024 etwa so viel für das Bürgergeld aus wie 2014 für das Arbeitslosengeld II.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Für 2025 ist mit rund 52 Milliarden Euro ein etwas geringerer Teil des Haushalts für die Grundsicherung vorgesehen. 2026 sollen die Ausgaben nicht nur bemessen am Haushalt sinken: Nach aktuellem Entwurf sind rund 51 Milliarden eingeplant.
Redaktion: David Metzmacher, Kathrin Wolff
Mehr zum Thema Bürgergeld
Debatte um Grundsicherung:Bürgergeld: Wer es bekommt, was es kostetvon Marie Riesmit Video
Nachrichten | heute - in Deutschland:Erfahrungen im Jobcentervon Inken Klinge1:45 min
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Letzter Tag der Haushaltsdebattevon B. Benthin / I. Klinge2:09 min
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Rützel: "Menschen müssen in Arbeit kommen"4:17 min
Tübinger OB bei "maybrit illner":Palmer: "Kommunen fahren gegen die Wand"von Torben Schrödermit Video
Auswirkung auf Kinderarmut:Bürgergeld-Reform: Was Familien und Unicef befürchtenvon Antje Klingbeilmit Video
Linken-Politikerin bei "Lanz":Wissler: "Natürlich brauchen wir mehr Sozialstaat"von Bernd Bachranmit Video
- Analyse
Kommunalwahlen in NRW:Schwarzes Land mit blauem Augevon Normen Odenthalmit Video