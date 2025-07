Brosius-Gersdorf: Haßelmann sieht in Vorwürfen "billiges Manöver"

Am letzten Sitzungstag vor der Sommerpause sollte der Bundestag über drei neue Richterstellen am Bundesverfassungsgericht entscheiden. Doch wegen Widerstands in der Unionsfraktion gegen die von der SPD benannte Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf wurde die Abstimmung kurzfristig von der Tagesordnung genommen.