Ukraine: Was die aktuelle Lage in Pokrowsk bedeutet

Die Lage bei Pokrowsk ist undurchsichtig, Russland meldet Erfolge in Kupjansk und neue Gleitbomben bedrohen die Ukraine tief im Landesinneren. Der Wochenüberblick.

Was die Lage in Pokrowsk für die Ukraine bedeutet

Bilder von Russlands staatlicher Nachrichtenagentur Tass zeigen eine russische Panzeroffensive bei Pokrowsk Anfang des Monats. Quelle: action press

Seit dem vergangenen Samstag liegt genügend Bildmaterial vor, um die russische Behauptung zu untermauern, dass ihre Streitkräfte bereits in den südlichen Teil von Pokrowsk vorgedrungen sind. Dennoch ist der "Nebel des Krieges", also die Frage, welche Aussagen genau stimmen, besonders dicht, sodass weder die Größe der russischen Streitkräfte in der Stadt noch die Nachhaltigkeit ihrer Positionsgewinne zuverlässig eingeschätzt werden kann.

Die Frontlinie ist in diesem Bereich sehr durchlässig. Sowohl Russen als auch Ukrainer können regelmäßig in die Linien des jeweils anderen eindringen und Überfälle und Hinterhalte durchführen. Dennoch deutet die bestätigte russische Präsenz in der Innenstadt von Pokrowsk darauf hin, dass das Personalproblem der Ukraine auch in dieser entscheidenden Richtung weiterhin besteht.

Zwei Optionen für den weiteren Verlauf

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Stadt bald fallen könnte. Dies gilt insbesondere deshalb, weil die Ukrainer Myrnohrad östlich von Pokrowsk weiterhin fest in ihrer Hand haben. Daher kann sich die Situation in zwei Hauptrichtungen entwickeln.

Die Ukrainer könnten in der Lage sein, die Russen in Pokrowsk zurückzudrängen und so die Partnerstädte Pokrowsk-Myrnohrad in den kommenden Monaten als massiv befestigten Stützpunkt zu nutzen. Gelingt es den Russen jedoch, ihre Position in der Innenstadt von Pokrowsk zu festigen und sogar auszubauen, könnte dies die Versorgungslage der Verteidiger von Myrnohrad erheblich erschweren und sogar zu einer Einkreisung führen.

Russische Erfolge in Kupjansk

Weiter nördlich, in Kupjansk, konnten die Russen in der zerstörten Stadt weitere Fortschritte erzielen. Mittlerweile befindet sich der größte Teil von Kupjansk unter russischer Kontrolle, mit Ausnahme der südlichen und südwestlichen Außenbezirke der Stadt.

Der Fall von Kupjansk wird wahrscheinlich die Position der ukrainischen Streitkräfte destabilisieren, die derzeit noch östlich des Flusses Oskil im Dreieck Kucherivka - Pishchane - Kolisnykivka verteidigen.

Russland zerstört Kindergarten - offensichtlich gezielt

Am vergangenen Mittwoch traf eine russische Drohne vom Typ Geran-3 einen Kindergarten im Zentrum von Charkiw. Glücklicherweise wurden die 48 Kinder rechtzeitig in den Keller gebracht. Aber ein Erwachsener wurde dennoch getötet, zehn weitere verletzt.

Charkiw liegt so nahe an der Frontlinie, dass die Russen sowohl durch ihre Vorkriegskenntnisse als auch durch die ständige Überwachung durch Aufklärungsdrohnen über detaillierte Kenntnisse über die Stadt verfügen. Daher kann man davon ausgehen, dass es sich um einen gezielten Angriff handelte.

Gegenseitige Angriffe auf Energieinfrastruktur

Während der vergangenen Woche griffen beide Seiten weiterhin die Energieinfrastruktur des jeweils anderen an. In der Ukraine kommt es aufgrund der massiven Schäden am Stromnetz in mehreren Regionen, darunter auch in der Hauptstadt, zu stundenlangen Stromausfällen.

Unterdessen gelang es ukrainischen Drohnen erneut, die Ölraffinerie in Rjasan sowie den Luftwaffenstützpunkt Dyagilewo anzugreifen. Nach kombinierten Daten aus dem September waren bis zum Monatsende etwa 35 bis 38 Prozent der primären Raffineriekapazitäten Russlands außer Betrieb.

Neue Generation von Gleitbomben

Im Laufe der vergangenen Woche setzte Russland eine neue Generation von Gleitbomben (KAB) ein, die über einen Raketenantrieb und damit eine größere Reichweite verfügen. Sowohl Kamianske als auch Poltawa wurden von solchen Waffen getroffen, obwohl sie mehr als hundert Kilometer von der Front entfernt liegen.

Diese Verbesserung der KAB-Plattform ermöglicht es russischen Jets, diese Waffen aus viel größerer Entfernung abzufeuern, außerhalb der Reichweite der meisten Luftabwehrsysteme der Ukraine, und Ziele tiefer im Landesinneren zu treffen. Das Aufkommen dieser KAB-Plattform mit erweiterter Reichweite, die Sprengköpfe von 100 bis 1.500 (!) Kilogramm tragen kann, stellt eine ernsthafte Bedrohung für das Hinterland der Ukraine dar.

KABs sind um ein Vielfaches billiger als selbst die günstigsten Luft-Boden-Raketen. Russland verfügt über Zehntausende solcher alten Gravitationsbomben, die zu KABs aufgerüstet werden können.

