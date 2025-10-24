Katherina Reiche verspricht in Kiew Unterstützung für Ukraine

Wirtschaftsministerin in der Ukraine:"Alles tun, damit die Ukraine gut durch den Winter kommt"
Katherina Reiche besucht die Ukraine und sagt ihr Unterstützung bei der Energieversorgung zu. Es geht es auch um Zusammenarbeit deutscher Drohnenhersteller mit der Ukraine.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ist in Begleitung einer Wirtschaftsdelegation zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Bei ihrer Ankunft in Kiew kündigte die Ministerin an:
Reiche: Russland will Ukrainer zermürben
Dazu gehöre die Unterstützung beim Wiederaufbau von zerstörter Energieinfrastruktur. "Russland hat von Anfang an auf die ukrainische Energieversorgung gezielt, weil sie die Ukrainerinnen und Ukrainer zermürben möchten", sagte Reiche.
Anfang Oktober sei rund 60 Prozent der Gasversorgung der Ukraine durch russische Angriffe zerstört worden.
Deutschland will Ukraine weiter finanziell unterstützen
Sie stellte eine höhere finanzielle Unterstützung und ein stärkeres Engagement von deutschen Produzenten von Energieanlagen in Aussicht. Deutschland wird ihren Worten nach auch weitere Gelder für den Kauf von Erdgas bereitstellen.
Berlin habe zu einem Energieunterstützungsfonds für die Ukraine von 390 Millionen Euro bereits ein Drittel beigetragen. Deutsche Drohnenhersteller sollen zudem im Rahmen der Reise Kooperationen mit der ukrainischen Rüstungsindustrie schließen.
Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog: