Katherina Reiche verspricht in Kiew Unterstützung für Ukraine

Katherina Reiche besucht die Ukraine und sagt ihr Unterstützung bei der Energieversorgung zu. Es geht es auch um Zusammenarbeit deutscher Drohnenhersteller mit der Ukraine.

"Alles tun, damit die Ukraine gut durch den Winter kommt"

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche ist in der Ukraine eingetroffen. Quelle: dpa

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ist in Begleitung einer Wirtschaftsdelegation zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Bei ihrer Ankunft in Kiew kündigte die Ministerin an:

Wir werden alles tun, damit die Ukraine gut durch diesen Winter kommt. „ Katherina Reiche, Wirtschaftsministerin

Reiche: Russland will Ukrainer zermürben

Dazu gehöre die Unterstützung beim Wiederaufbau von zerstörter Energieinfrastruktur. "Russland hat von Anfang an auf die ukrainische Energieversorgung gezielt, weil sie die Ukrainerinnen und Ukrainer zermürben möchten", sagte Reiche.

Anfang Oktober sei rund 60 Prozent der Gasversorgung der Ukraine durch russische Angriffe zerstört worden.

Russland greift weiter die Ukraine an: In Charkiw wird ein Kindergarten angegriffen, bei Kiew richtet sich der Beschuss gegen die Energieinfrastruktur. 22.10.2025 | 1:58 min

Deutschland will Ukraine weiter finanziell unterstützen

Sie stellte eine höhere finanzielle Unterstützung und ein stärkeres Engagement von deutschen Produzenten von Energieanlagen in Aussicht. Deutschland wird ihren Worten nach auch weitere Gelder für den Kauf von Erdgas bereitstellen.

Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut mit Luftkörpern angegriffen. Als Reaktion hat sich Trump gegen ein Treffen mit Putin entschieden, da eine Einigung gerade nicht möglich sei. 22.10.2025 | 1:49 min

Berlin habe zu einem Energieunterstützungsfonds für die Ukraine von 390 Millionen Euro bereits ein Drittel beigetragen. Deutsche Drohnenhersteller sollen zudem im Rahmen der Reise Kooperationen mit der ukrainischen Rüstungsindustrie schließen.

