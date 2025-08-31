Ukraine-Krieg: Kiew erobert Gebiete im Donbass zurück

Die ukrainische Armee hat Gebiete im Norden der Stadt Prokowsk zurückerobert. Doch anderenorts erzielen auch Russlands Streitkräfte Fortschritte im umkämpften Donbass.

Die Ukraine wehrt seit mehr als drei Jahren den russischen Angriff ab. Quelle: epa

Die ukrainischen Streitkräfte haben die Kontrolle über Teile des Donbass zurückgewonnen. Nördlich der Stadt Pokrowsk gelang es den Ukrainern, die Überreste des russischen Durchbruchversuchs von Anfang August fast vollständig zu neutralisieren, wobei die meisten eindringenden russischen Soldaten getötet und einige Dutzend gefangen genommen wurden.

Unterdessen gelang es den Russen in Richtung Lyman, erhebliche Fortschritte in Richtung Südwesten, in Richtung Novoselivka, zu erzielen. Weiter nördlich rückten die Russen auch auf Kupjansk vor und näherten sich der Straße, die von Südwesten in die Stadt führt.

Dies bedeutet noch nicht, dass die Versorgungswege unterbrochen wären, da es eine weitere Route aus dem Süden gibt. Aber es wird die Lage der Verteidiger sicherlich erschweren.

In Kopenhagen kommen die EU-Außenminister zu einem informellen Treffen zusammen. Dabei geht es um die Unterstützung der Ukraine und neue Sanktionen gegen Russland.

Russland greift Kiew mit Drohnen und Raketen an

In der Nacht vom 27. auf den 28. August startete Russland eine weitere große Welle von Luftangriffen gegen die Ukraine. Insgesamt wurden 629 Drohnen, Marschflugkörper und ballistische Raketen abgefeuert, die meisten davon auf Kiew. In der ukrainischen Hauptstadt wurden insgesamt 22 Menschen getötet, darunter vier Kinder. Dutzende wurden verletzt.

Zwei russische Marschflugkörper trafen aus nächster Nähe ein Wohngebäude. Sie schlugen innerhalb weniger Sekunden nacheinander ein. Die meisten Opfer starben in diesem Gebäude, das durch die beiden Raketeneinschläge teilweise einstürzte.

Dr. Christian Mölling ... Quelle: DGAP ... ist Senior Advisor beim European Policy Centre. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Dr. András Rácz ... Quelle: DGAP ... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Bei der Unterstützung der Ukraine komme die EU "tatsächlich an ihre Grenzen", analysiert ZDF-Korrespondentin Isabelle Schaefers. Das liege an Blockaden Ungarns und anderer Länder.

Angriff auf Kiew trifft internationale Vertretungen

Beim selben Angriff explodierte eine russische Drohne in der Nähe der EU-Vertretung in Kiew. Zwar wurde niemand verletzt, doch die Schockwelle beschädigte das Gebäude. Auch das Zentrum des British Council in Kiew wurde getroffen und schwer beschädigt.

Der russische Angriff fiel mit dem Gipfeltreffen der EU-Verteidigungsminister in Kopenhagen zusammen, bei dem die Minister darüber diskutierten, wie die EU der Ukraine mehr und besser koordinierte militärische Hilfe leisten könnte.

Die Angriffe auf die Gebäude der EU-Vertretung und des British Council signalisierten Russlands offensichtliche Missachtung und Respektlosigkeit gegenüber der EU und dem Vereinigten Königreich.

Statt möglicher Gespräche setzt der Kreml auf Eskalation: Russische Angriffe auf die Ukraine haben zuletzt deutlich zugenommen.

Ukraine startet Serienproduktion neuer Marschflugrakete "Flamingo"

Die Ukraine gab unterdessen bekannt, dass ihre neue, im Inland entwickelte Marschflugrakete "Flamingo" bereits in Serienproduktion ist. Die Waffe soll eine Reichweite von 3.000 Kilometern haben und einen eine Tonne schweren Sprengkopf tragen.

Sollte die Produktion beschleunigt werden, könnte diese Rakete eine große Gefahr für den russischen Ölsektor und Ziele der Verteidigungsindustrie darstellen.

Die Suche nach einem Ausweg aus dem Ukraine-Krieg hat durch die russischen Luftangriffe mit mehr als 20 Toten in Kiew einen weiteren Rückschlag erlitten. "Russland glaubt, diesen Krieg gewinnen zu können", erklärt Sicherheitsexperte Christian Mölling.

Ukrainische Drohnen treffen erneut russische Ölraffinerien

Während der Woche griff die Ukraine weiterhin systematisch russische Ölraffinerien an. Dabei ist ein klares Muster zu erkennen: Die Ukraine greift regelmäßig Raffinerien an, die bereits zuvor angegriffen wurden, um den Schaden zu maximieren.

Diese Woche traf die Ukraine unter anderem die Raffinerien in der Region Krasnodar und griff erneut die Raffinerie in Syzran sowie die Raffinerien in Kuybishev in der Region Samara an.

Tief unter der Erde fertigen Ukrainer Ersatzteile für westliche Artillerie und verbessern Drohnen. So spart die Ukraine Zeit und Geld - und liefert Europa Erkenntnisse im Krieg.

Infolge der anhaltenden Angriffe ist die Raffineriekapazität Russlands Berichten zufolge um etwa 21 Prozent zurückgegangen. Dies hat zwar noch keine Auswirkungen auf die militärischen Fähigkeiten Moskaus, doch in mehreren Regionen Russlands herrscht bereits eine erhebliche Benzinknappheit.

Derzeit scheint Russland nicht in der Lage zu sein, seine Raffinerien gegen die fortschrittlichen, massiven Drohnenangriffe der Ukraine zu verteidigen. Sofern die US-Regierung Kiew nicht auffordert, die Angriffe einzustellen, werden diese daher fortgesetzt.

Die Ukraine hat im UN-Sicherheitsrat weitere Waffen gefordert. Benötigt würden vor allem Luftverteidigungssysteme und Waffensysteme mit großer Reichweite.

Ungarn scheitert mit Einreiseverbot für ukrainischen Drohnen-Kommandeur

Die ungarische Regierung hat Robert "Magyar Brovdy", dem teilweise ungarischstämmigen Kommandeur der ukrainischen Drohnenstreitkräfte, die Einreise in die EU verboten. Budapest begründete dies mit einem ukrainischen Angriff auf die Ölpipeline "Druzhba", über die Ungarn nach wie vor den größten Teil seiner Rohölversorgung bezieht.

Unmittelbar nach der Entscheidung Budapests erklärten jedoch sowohl Polens als auch Litauens Regierung, dass sie bereit seien, Kommandant Brovdy nationale Einreisevisa zu erteilen. Dieser Präzedenzfall ist wichtig, da Brovdy bereits von mehreren EU-Ländern eingeladen wurde, um Vorträge über Drohnenkriegführung zu halten, und auch andere EU-Staaten von seinem Wissen profitieren könnten. Dazu muss jedoch das Schengen-Einreiseverbot Ungarns für ihn durch nationale Visa umgangen werden.

