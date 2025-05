Ungarische Spione in Ukraine? Warum der Fall brisant ist

Am 9. Mai wurde ein großer Spionageskandal zwischen Ungarn und der Ukraine öffentlich. Brisant ist dieser Vorfall aus zwei Gründen: EU und Nato unterstützen die Ukraine im Abwehrkampf gegen die russische Invasion. Ungarn hat als Mitglied beider Organisationen zwar bislang die Unterstützung der EU behindert, nicht aber die der Nato - zumindest nicht offensichtlich.

Sollte Ungarn nun sogar Informationen aktiv an Russland weitergegeben haben, wäre eine neue Qualität erreicht, in der das Land aktiv gegen die Ziele von EU und Nato arbeitet.

Russland könnte sensible Informationen erhalten haben

Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU veröffentlichte ein Video von der Verhaftung von zwei angeblichen Agenten des ungarischen Militärgeheimdienstes. Die beiden mutmaßlichen Spione, ein Mann und eine Frau, hatten demnach den Auftrag, Informationen über die öffentliche Stimmung, kritische zivile und militärische Infrastruktur und sogar über die von Nato und EU unterstützte Luftverteidigung in der westukrainischen Region Transkarpatien zu sammeln.

Informationen über Flugabwehrsysteme sind aber nur für Russland von Nutzen, nicht für Ungarn. Dass möglicherweise sensible Informationen über die kritische Infrastruktur in der Region weitergegeben wurden, darauf verweisen veränderte Muster russischer Luftangriffe in Transkarpatien.