Hochwasser und Überschwemmungen:Starke Unwetter: Mehr als 120 Tote in Thailand und Sri Lanka
Die Zahl der Toten durch die Unwetter in Thailand und Sri Lanka steigt weiter. Mehr als 120 Menschen starben bei Erdrutschen und Überschwemmungen, viele werden noch vermisst.
Die Unwetter in Thailand und Sri Lanka fordern immer mehr Opfer. Thailand meldet inzwischen mehr als 80 Tote - die überwiegende Mehrheit davon in der südlichen Provinz Songkhla.
Laut der Katastrophenschutzbehörde waren mehr als drei Millionen Menschen in den südlichen Provinzen vom Hochwasser betroffen. Schwere Niederschläge hatten die Wassermassen in Bewegung gesetzt.
In vielen der betroffenen Provinzen hatte sich das Wasser am Donnerstagmorgen weitgehend zurückgezogen. In einigen Gebieten, darunter Pattani und Nakhon Si Thammarat, waren die Pegelstände weiterhin hoch. Ein Regierungssprecher erwartete, dass der Wasserstand in den betroffenen Gebieten bis zum Abend auf ein Niveau unterhalb der Flussufer sinke.
Sri Lanka: Erdrutsche mit Dutzenden Toten
Auch in Sri Lanka gab es Dutzende Tote nach heftigen Regenfällen. Mindestens 40 Menschen kamen durch Überschwemmungen und Erdrutsche ums Leben, zehn weitere wurden verletzt, wie die Katastrophenschutzbehörde des Inselstaats in Südasien mitteilte. Nach 21 Vermissten werde noch gesucht.
Insgesamt wurden den Angaben zufolge bei Erdrutschen rund 425 Häuser beschädigt, fast 1.800 Familien mussten in Notunterkünfte umziehen. Die Behörden warnten zudem vor steigenden Flusspegeln und rieten Bewohnern tief liegender Gebiete, sich in Sicherheit zu bringen.
Während der Monsunzeit kommt es in Sri Lanka regelmäßig zu Starkregen, in dieser Woche hat ein Tiefdruckgebiet östlich des Inselstaats im Indischen Ozean die Regenfälle aber noch verstärkt. Die Regierung hat wegen der Unwetter die Abschlussprüfungen an Schulen landesweit für zwei Tage ausgesetzt.
Mehr zum Thema Hochwasser und Katastrophen
- FAQ
Folgen des Klimawandels:Darum gibt es so oft "Jahrhunderthochwasser"von Oliver Klein
Vorsorge bei Unwetter:So schützen Sie Ihr Zuhause vor Starkregenvon Jenna Busannymit Video5:44
Schutzräume in Gefahrensituationen:So finden Sie Schutz bei Hochwasser, Feuer und Gasunfallvon Thilo Hopertmit Video1:28