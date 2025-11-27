Die Zahl der Toten durch die Unwetter in Thailand und Sri Lanka steigt weiter. Mehr als 120 Menschen starben bei Erdrutschen und Überschwemmungen, viele werden noch vermisst.

Die Unwetter haben die Provinz Songkhla im Süden Thailands besonders hart getroffen. Quelle: dpa

Die Unwetter in Thailand und Sri Lanka fordern immer mehr Opfer. Thailand meldet inzwischen mehr als 80 Tote - die überwiegende Mehrheit davon in der südlichen Provinz Songkhla.

Laut der Katastrophenschutzbehörde waren mehr als drei Millionen Menschen in den südlichen Provinzen vom Hochwasser betroffen. Schwere Niederschläge hatten die Wassermassen in Bewegung gesetzt.

Wetterextreme wie Hitzewellen, Stürme, Starkregen und Überflutungen treffen vor allem Entwicklungsstaaten. Das zeigt der Klimarisiko-Index der Organisation "Germanwatch“. 12.11.2025 | 1:30 min

In vielen der betroffenen Provinzen hatte sich das Wasser am Donnerstagmorgen weitgehend zurückgezogen. In einigen Gebieten, darunter Pattani und Nakhon Si Thammarat, waren die Pegelstände weiterhin hoch. Ein Regierungssprecher erwartete, dass der Wasserstand in den betroffenen Gebieten bis zum Abend auf ein Niveau unterhalb der Flussufer sinke.

Sri Lanka: Erdrutsche mit Dutzenden Toten

Auch in Sri Lanka gab es Dutzende Tote nach heftigen Regenfällen. Mindestens 40 Menschen kamen durch Überschwemmungen und Erdrutsche ums Leben, zehn weitere wurden verletzt, wie die Katastrophenschutzbehörde des Inselstaats in Südasien mitteilte. Nach 21 Vermissten werde noch gesucht.

Auch in Deutschland fordern starke Regenfälle immer wieder Opfer: Im Sommer war in Baden-Württemberg ein Zug entgleist, drei Menschen starben bei dem Unglück. 28.07.2025 | 1:43 min

Insgesamt wurden den Angaben zufolge bei Erdrutschen rund 425 Häuser beschädigt, fast 1.800 Familien mussten in Notunterkünfte umziehen. Die Behörden warnten zudem vor steigenden Flusspegeln und rieten Bewohnern tief liegender Gebiete, sich in Sicherheit zu bringen.

Während der Monsunzeit kommt es in Sri Lanka regelmäßig zu Starkregen, in dieser Woche hat ein Tiefdruckgebiet östlich des Inselstaats im Indischen Ozean die Regenfälle aber noch verstärkt. Die Regierung hat wegen der Unwetter die Abschlussprüfungen an Schulen landesweit für zwei Tage ausgesetzt.