Vor Ukraine-Russland-Gesprächen: Merz kündigt Selenskyj-Besuch in Berlin an

Vor neuen Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine über ein Ende des Krieges kommt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj heute nach Berlin. Das kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in einer Rede bei der IHK Berlin an.

Quelle: dpa

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat einen Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Dienstag in Berlin angekündigt. Selenskyj werde "gleich über Mittag wieder bei mir sein", sagte Merz bei einer Veranstaltung der IHK Berlin. Bei den Gesprächen dürfte es um die weitere Unterstützung der Ukraine gegen den Angriffskrieg Russlands gehen.

In der Hauptstadt hat am Morgen auch die Berlin Security Conference begonnen. Diesjähriges Partnerland ist Litauen, Präsident Gitanas Nauseda wird zum Auftakt bei der Konferenz sprechen. Für 10 Uhr ist im Programm die Ansprache eines namentlich nicht genannten "Sondergasts" ausgewiesen. Inhaltlich soll es bei der Konferenz schwerpunktmäßig um den Krieg in der Ukraine und die Abwehr von Gefahren aus Russland gehen.

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