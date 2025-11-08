Nukleare Abschreckung:Nato-Chef Rutte warnt Putin vor Atomwaffen-Einsatz
Moskau betont immer wieder das Potenzial russischer Nuklearwaffen. Nato-Chef Rutte warnt Putin vor einem Atomwaffen-Einsatz - und unterstreicht die nuklearen Fähigkeiten der Nato.
Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat den russischen Machthaber Wladimir Putin eindringlich vor einem Angriff mit Atomwaffen auf den Westen gewarnt. Rutte sagte der "Welt am Sonntag" laut Vorabbericht:
Rutte lobt Nato-Manöver als Signal nuklearer Stärke
Der frühere Ministerpräsident der Niederlande verwies in diesem Zusammenhang auch auf das im vergangenen Monat abgehaltene Nuklear-Manöver der Nato über der Nordsee, "Steadfast Noon".
"Die Übung wurde erfolgreich abgeschlossen, was mir ein absolutes Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der nuklearen Abschreckung der Nato verschafft", sagte Rutte.
Rutte: Atomwaffen bleiben Garant für Nato-Sicherheit
Zugleich forderte der Nato-Chef die politisch Verantwortlichen im Westen auf, in öffentlichen Debatten stärker die Bedeutung von Atomwaffen in den Blick zu rücken. "Es ist wichtig, dass wir mit unseren Gesellschaften mehr über nukleare Abschreckung sprechen, um sicherzustellen, dass die Menschen verstehen, wie sie zu unserer gemeinsamen Sicherheit beiträgt", sagte Rutte.
Von den 32 Nato-Staaten besitzen die USA, Frankreich und Großbritannien Atomwaffen. Russland ist die größte Atommacht der Welt. Derzeit besitzt das Land laut der International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) die meisten bestätigten Atomwaffen – über 5.500 Sprengköpfe –, während die USA demnach über 5.044 Atomwaffen verfügen.
Wenn Russland eine "gefährliche und unverantwortliche nukleare Rhetorik benutzt, müssen unsere Bürger wissen, dass es keinen Grund zur Panik gibt, weil die Nato eine starke nukleare Abschreckung besitzt", betonte Rutte. Er erklärte weiter:
Russland bleibt größte Atommacht weltweit
Die Atommacht Russland hatte vor mehr als dreieinhalb Jahren die Ukraine überfallen. Sie führt seither im Nachbarland Krieg. [Aktuelle Meldungen zum Ukraine-Krieg finden Sie jederzeit in unserem Liveblog]
Kremlchef Putin hat in der Zeit mehrfach das Potenzial der russischen Nuklearwaffen betont - auch um den Westen an einer stärkeren Unterstützung Kiews zu hindern.
Vor gut zwei Wochen hatte Russland parallel zu einer laufenden Atomübung der Nato in Europa ein eigenes großangelegtes Manöver seiner strategischen Nuklearstreitkräfte gestartet.
