Zwei Gipfel, neue Weltordnung?:Röller bei "Lanz": Xi "mächtigster Mann der Welt"
von Felix Rappsilber
Xi im Zentrum, Putin als Trumps "Freund": Bei "Lanz" geht es um den Dreier-Gipfel und die Folgen für die Weltordnung. Militäranalyst: Europa braucht nun eine Vision des Erfolgs.
"Wir sehen, dass jetzt China das mächtigste Land der Welt ist." - Ulf Röller sprach am Donnerstagabend bei "Markus Lanz" von einer "Verwandlung" der weltpolitischen Ordnung.
Eine Verwandlung, die mit dem APEC-Gipfel Bilder bekommen habe. Perfekt inszenierte Bilder aus Shenzhen, die Xi Jinping als "großen Weltenlenker" zeigen würden. Röller, Leiter des ZDF-Studios Brüssel, sagte:
Bilder statt Inhalte?
In der Vergangenheit habe der amerikanische Präsident als "mächtigster Mann der Welt" gegolten. Nun habe eine "Wachablösung" stattgefunden, so Röller.
Xi habe es geschafft, selbst an einem kreisrunden Tisch in der Mitte zu sitzen, sagte China-Expertin Janka Oertel. Durch die Positionierung im "Zentrum der Macht" - zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump.
Beim APEC-Gipfel, so Oertel, sei es letztlich um diese "besondere Form der Bildsprache" gegangen:
Politologin: Gigantischer PR-Erfolg für Putin
Vor laufenden Kameras hatte Trump Putin als einen "Freund" bezeichnet. Politologin Margarete Klein sah das als einen "gigantischen PR-Erfolg" für den russischen Präsidenten. Damit sei Putin als "großer Führer" auf der gleichen Augenhöhe mit Trump und Xi anerkannt worden.
Beim Dreier-Gipfel habe es "überhaupt keine Kritik" am russischen Präsidenten gegeben, weil keine - in Putins Augen - "lästigen Europäer" dabei gewesen seien.
Klein analysierte: Obwohl die Bilder aus Shenzhen nicht der wirtschaftlichen Realität und dem Zukunftspotential Russlands entsprechen würden, interpretiere Putin den Dreier-Gipfel in einem neuen "Jalta-Duktus", als würden die Großen über die Kleinen bestimmen.
Röller: Xi, Putin und Trump wollen die Welt aufteilen
1945 hatten US-Präsident Franklin D. Roosevelt, der britische Premierminister Winston Churchill und der sowjetische Diktator Josef Stalin in Jalta über die Nachkriegsordnung in Europa beraten.
Röller beschrieb einen entscheidenden Unterschied in den Kräfteverhältnissen. Damals seien zwei Demokratien auf eine Diktatur getroffen - heute hingegen zwei Despoten auf einen US-Präsidenten mit autoritären Zügen:
Putin, der "Freund" des amerikanischen Präsidenten, werde wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht, so Röller. In der Abschlusserklärung des Dreier-Gipfels stehe nichts von Substanz - außer einer tiefen Kritik am Internationalen Strafgerichtshof:
Gady: Europa braucht gemeinsame Theorie des Erfolgs
Bundeskanzler Friedrich Merz hatte zu einem Gegengipfel nach Berlin geladen. Gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj empfing er Vertreter aus 37 Ländern.
Die sogenannte "Koalition der Willigen" vereinbarte die Unterstützung der Ukraine mit weiteren 45 Milliarden Euro aus Europa im Jahr 2027 sowie die Vorbereitung auf Verhandlungen. Dabei soll Europa von Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Polen und Italien vertreten werden.
Militäranalyst Franz-Stefan Gady betonte, dass Europa ein "Grundsatzproblem" zu klären habe: "Was sind wir gewillt, für die Unabhängigkeit der Ukraine tatsächlich zu riskieren? Sind wir im militärischen Ernstfall tatsächlich gewillt, gegen Russland einen direkten Krieg zu führen oder nicht?"
Solange diese Frage nicht geklärt werde, sei das europäische Abschreckungspotential gegen Russland nicht glaubwürdig, so Gady. Europa brauche nun eine "gemeinsame Theorie des Erfolges", eine "gemeinsame Vision" der europäischen Sicherheitsarchitektur nach einem Waffenstillstand in der Ukraine.
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