G7-Gipfel in Kanada als Eiertanz: Kein Streit mit Trump als Ziel

Das Treffen ist überschattet von der Sorge, man könne sich über den Formulierungen zerstreiten. Genauer: Donald Trump verärgern. Oder es könnte sich der Eklat von 2018 wiederholen, als Trump das Schlussdokument zwar unterschrieb, seine Zustimmung dann aber auf dem Heimflug zurückzog. Wenn es also diesmal gelingt, Kriege insgesamt und auf der ganzen Welt zu verurteilen und ein gemeinsames Familienfoto zu machen, dann soll das schon als Erfolg zählen.

G7-Gipfel als Etappe im Balanceakt mit Trump

Früher gab es regelmäßig Bekenntnisse der G7 zu Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, das wird nicht einmal mehr angestrebt. "Jetzt ist es ein anderes Spiel", so heißt es in deutschen Regierungskreisen. Man konzentriere sich auf die Punkte, in denen eine Einigung auch möglich sei.